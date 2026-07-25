Conmebol confirma arbitragem dos jogos de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana
Partidas valem vaga nas oitavas de final da competição continental
A Conmebol confirmou neste sábado (25) os respectivos árbitros dos jogos de volta dos playoffs para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, dos quais participam os brasileiros Grêmio, RB Bragantino, Santos e Vasco. As partidas serão realizadas entre terça (28) e quinta-feira (30).
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Confira abaixo:
Tigre x Nacional - terça-feira (28), às 19h (de Brasília)
- Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (BRA)
- VAR: Wagner Reway (BRA)
- Resultado do jogo de ida: Nacional 0 x 3 Tigre
Santos x Universidad Central de Venezuela - terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília)
- Árbitro: Carlos Benítez (PAR)
- VAR: Ulises Mereles (PAR)
- Resultado do jogo de ida: Universidad Central de Venezuela 1 x 4 Santos
Vasco x Independiente Medellín - quarta-feira (29), às 19h (de Brasília)
- Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)
- VAR: Héctor Paletta (ARG)
- Resultado do jogo de ida: Independiente Medellín 2 x 2 Vasco
Cienciano x Lanús - quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília)
- Árbitro: Carlos Betancur (COL)
- VAR: Mauricio Pérez (COL)
- Resultado do jogo de ida: Lanús 2 x 0 Cienciano
RB Bragantino x Sporting Cristal - quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília)
- Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
- VAR: Andrés Cunha (URU)
- Resultado do jogo de ida: Sporting Cristal 0 x 0 RB Bragantino
Grêmio x Bolívar - quinta-feira (30), às 19h (de Brasília)
- Árbitro: Piero Maza (CHI)
- VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)
- Resultado do jogo de ida: Bolívar 3 x 2 Grêmio
Caracas x Santa Fé - quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília)
- Árbitro: Anderson Daronco (BRA)
- VAR: Pablo Gonçalves (BRA)
- Resultado do jogo de ida: Santa Fé 2 x 0 Caracas
O'Higgins x Boca Juniors - quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília)
- Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
- VAR: David Rodríguez (COL)
- Resultado do jogo de ida: Boca Juniors 1 x 0 O'Higgins
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Oitavas de final da Copa Sul-Americana
As equipes que se classificarem para as oitavas de final da Copa Sul-Americana via playoffs se juntarão ao grupo que se garantiu entre os 16 melhores antecipadamente: São Paulo, Torque, Macará, Atlético-MG, River Plate, Olimpia, Deportivo Recoleta e Botafogo. Os jogos da próxima fase serão realizados em duas semanas consecutivas, dos dias 12 e 19 de agosto.
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