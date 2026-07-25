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Vasco perde dois jogadores para duelo contra o Mirassol por gastroenterite

Partida será disputada às 20h30 (de Brasília), em São Januário

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 17:57
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David e Rojas comemoram o gol de Thiago Mendes na vitória do Vasco sobre o até então líder Palmeiras
David e Rojas comemoram gol de Thiago Mendes (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Desfalques importantes para o Vasco, Thiago Mendes e Brenner não foram relacionados para o duelo contra o Mirassol pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os jogadores foram acometidos por uma gastroenterite viral e, com fortes sintomas, não estão em condições físicas de entrar em campo. Alan Saldivia também não foi relacionado. Fisicamente apto, a ausência do zagueiro foi por opção técnica.

📺 Vasco x Mirassol: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

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O Vasco entra em campo diante do Mirassol, em São Januário, pela primeira vez com a nova patrocinadora master estampando o uniforme. O contrato entre o clube e a casa de apostas SportingBet terá validade até o final de 2027.

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O Vasco está sem patrocínio master desde o começo de 2026, quando encerrou a parceria com a Betfair. O contrato anterior foi o maior da história do clube e previa receitas anuais que variavam entre R$ 70 milhões e R$ 115 milhões, de acordo com o cumprimento de metas estabelecidas entre as partes.

Vasco tenta quebrar escrita contra o Mirassol 

Vasco enfrenta o Mirassol neste sábado, pela 20ª rodada do Brasileirão, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Os dois times chegam separados por apenas um ponto e entram em campo com a missão de reagir na competição. Para o Cruz-Maltino, porém, o encontro em São Januário tem um ingrediente a mais: quebrar uma escrita diante do adversário.

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Em três confrontos na história, o Vasco perdeu todas as partidas para o Mirassol. Ao todo, o time paulista marcou sete gols, enquanto o Gigante da Colina balançou as redes três vezes.

Thiago Mendes comemora gol marcado pelo Vasco contra o Ahtletico-PR
Titular absoluto do Vasco, Thiago Mendes não enfrenta o Mirassol (Foto: Matheus Lima/Vasco)
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