Cazé questiona fala de jogador do Vasco após empate: 'Preocupa'
Clube não conseguiu bater o Mirassol em São Januário
O apresentador Casimiro Miguel questionou a declaração do atacante Andrés Gomez após o empate com o Mirassol, no último sábado (25). Após a partida em São Januário, o colombiano afirmou que os atletas precisam "trabalhar a parte mental e espiritual". Cazé revelou preocupação com a fala do jogador.
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- Ele (Andrés Gomez) fala que é uma questão espiritual. Isso me deixa um pouco preocupado. Existe, de fato, uma corrente de torcedores que fala que o problema do Vasco é espiritual, mas o jogador falar isso? Me preocupa. Tem que fazer acontecer, o Vasco errou muito, foi muito feio, foi torturante assistir o jogo, erros básicos. Eu fiquei desesperado - disse o apresentador da CazéTV.
Veja a declaração de Andrés Gomez:
— Estamos em uma situação difícil, complicada. Temos que trabalhar mais a parte mental e também a espiritual. Penso que estamos amarrados a algo porque não é justo. Em todos os jogos temos mil oportunidades e o rival tem uma e faz um gol de escanteio. Isso acontece em todos os jogos, onde vamos, em casa, fora de casa. Então penso que é algo mais espiritual — declarou Andrés Gómez após o empate entre Vasco e Mirassol.
Como foi Vasco x Mirassol?
Primeiro tempo
Os primeiros 45 minutos não encheram os olhos de quem acompanhava a partida entre Vasco e Mirassol. Com poucas chances claras de gol para os dois lados, o Mirassol abriu o placar em um lance de desatenção da defesa vascaína. Após uma cobrança de escanteio na primeira trave, Barros e Pumita Rodríguez não conseguiram afastar a bola, que sobrou para Igor Formiga desviar de leve, mas o suficiente para tirar Léo Jardim da jogada e balançar as redes. No intervalo, a torcida cruz-maltina protestou bastante contra o desempenho da equipe.
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Segundo tempo
No segundo tempo, a torcida já demonstrava impaciência em São Januário. Assim como na primeira etapa, o Vasco fazia uma atuação abaixo do esperado, até que Andrés Gómez acertou um belo chute no ângulo e empatou a partida. O golaço inflamou o estádio e fez o Cruz-Maltino pressionar em busca da virada. Ao mesmo tempo, a equipe passou a dar espaços para os contra-ataques, já que o treinador Pedro Emanuel deixou o meio-campo com apenas um volante de origem. Apesar das chances criadas nos minutos finais, o Vasco não conseguiu o segundo gol, e o empate persistiu até o apito final.
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