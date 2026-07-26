logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Vasco mira Taremi e Lucho Rodríguez para reforçar o ataque

Dupla está no radar da diretoria para fortalecer o setor ofensivo

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 18:32
Favorite o Lance! no Google
Mehdi Taremi, do Irã, aplaude os torcedores após o empate em 1 a 1 na partida do Grupo G da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Egito e Irã, no Seattle Stadium (Foto: Richard Heathcote/AFP)
Mehdi Taremi, do Irã, aplaude os torcedores após o empate em 1 a 1 na partida do Grupo G da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Egito e Irã, no Seattle Stadium (Foto: Richard Heathcote/Getty Images/AFP)

O Vasco segue ativo no mercado da bola em busca de reforços para a sequência da temporada. Enquanto mantém negociações avançadas pelas contratações de Sosa e Nelson Deossa, a diretoria cruz-maltina também trabalha para qualificar o setor ofensivo e monitora dois atacantes: Mehdi Taremi, do Olympiacos, da Grécia, e Lucho Rodríguez, do NEOM, da Arábia Saudita. A informação foi dada incialmente pela ESPN e confirmada pelo Lance!.

➡️ Vasco inicia sequência decisiva nas copas da temporada

O nome de maior peso é o de Mehdi Taremi. Aos 34 anos, o atacante iraniano é um dos principais ídolos recentes do Porto e foi o capitão da seleção do Irã na Copa do Mundo de 2026. Atualmente no Olympiacos, o jogador tem contrato até junho de 2027.

continua após a publicidade

Na última temporada, Taremi disputou 39 partidas, marcou 16 gols e distribuiu seis assistências. A experiência internacional e o histórico como goleador fazem com que o atacante seja visto como uma opção para elevar o nível do ataque vascaíno.

Malick Thiaw e Mehdi Taremi em Internazionale x Milan. (foto: Fayez NURELDINE / AFP)
Mehdi Taremi em Internazionale x Milan (foto: Fayez NURELDINE / AFP)

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Outro jogador que interessa ao Vasco é Lucho Rodríguez. O uruguaio de 23 anos já esteve no radar do clube quando defendia o Liverpool-URU, mas acabou acertando sua transferência para o Bahia.

continua após a publicidade

Atualmente, Lucho pertence ao NEOM, da Arábia Saudita, onde tem vínculo até o meio de 2030. O Vasco tenta a contratação por empréstimo. Versátil, o atacante pode atuar tanto pelos lados do campo quanto como centroavante. Na última temporada, Lucho Rodríguez entrou em campo em 31 partidas, marcou seis gols e contribuiu com duas assistências.

Lucho Rodríguez comemora gol contra o The Strongest Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia
Lucho Rodríguez comemora gol contra o The Strongest (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

➡️ Informações de ingressos para Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil

A busca por um atacante faz parte do planejamento da diretoria para ampliar as opções do técnico Pedro Emanuel. Além das tratativas por Sosa e Deossa, o clube pretende reforçar o elenco para a sequência do Campeonato Brasileiro e das competições eliminatórias da temporada.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Pedro Emanuel cumprimenta jogadores após empate de Vasco e Mirassol

Vasco

Vasco inicia sequência decisiva nas copas da temporada

Há 7 horas
Atacante foi o autor do único gol Cruz-maltino na partida (Foto: Reprodução/VascoTV)

Fora de Campo

Desabafo de Andrés Gómez sobre Vasco movimenta torcedores: 'Deve ser'

Há 8 horas
Cazé critica declaração de auxiliar entre Vasco x Palmeiras: ‘Não jogou nada’

Fora de Campo

Cazé questiona fala de jogador do Vasco após empate: 'Preocupa'

Há 11 horas
Pedro Emanuel em entrevista coletiva após Vasco x Mirassol

Vasco

Pedro Emanuel faz balanço do Vasco no mercado: 'Não há muitas alternativas'

Há 18 horas
Andrés Gómez em entrevista após Vasco 1 x 1 Mirassol

Vasco

Andrés Gómez faz desabafo sobre situação do Vasco: 'É espiritual'

Há 19 horas
Pedro Emanuel em Vasco x Mirassol

Fora de Campo

Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após empate com o Mirassol

Há 19 horas
Mais LANCE!
Andres Gomez em ação em Vasco x Mirassol

Andrés Gómez foi o melhor do Vasco em campo contra o Mirassol? Dê suas notas

Andrés Gómez faz coração para comemorar gol marcado em Vasco x Mirassol

Vasco joga mal, mas conquista o empate com golaço de Andrés Gómez

Com camisa do Vasco, volante do Newcastle e da Seleção Brasileira, Bruno Guimarães assiste ao jogo entre Vasco e Mirassol em São Januário

Bruno Guimarães acompanha Vasco x Mirassol em São Januário

Vasco e Mirassol em São Januário pelo Brasileirão

Veja gols de Vasco x Mirassol: Andrés Gómez empata com gol antológico

Pedro Emanuel observa treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa

Vasco tem dois desfalques contra o Mirassol; veja a escalação

David e Rojas comemoram o gol de Thiago Mendes na vitória do Vasco sobre o até então líder Palmeiras

Vasco perde dois jogadores para duelo contra o Mirassol por gastroenterite

Shaquille O'Neal em quadra pelo Lakers

Ex-astro da NBA participa do anúncio de novo patrocinador máster do Vasco

Anderson Daronco em ação no Brasileirão

Conmebol confirma arbitragem dos jogos de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana

Matheus Pereira em ação durante jogo do Cruzeiro no Brasileirão

Lesionados e suspensos da 20ª rodada do Brasileirão

Camisas do Vasco estendidas no gramado com logo da Sportingbet

Vasco anuncia casa de apostas como patrocinadora máster

Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo

Palmeiras e Flamengo 'invertem papéis', mas ampliam distância em Brasileirão equilibrado

Partida entre Mirassol e Vasco no primeiro turno do Brasileirão de 2026

Vasco tenta quebrar escrita contra o Mirassol em duelo pelo Z-4 do Brasileirão

Camisa do Vasco em São Januário (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Vasco dá spoiler sobre novo patrocinador master nas redes