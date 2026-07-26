Vasco mira Taremi e Lucho Rodríguez para reforçar o ataque
Dupla está no radar da diretoria para fortalecer o setor ofensivo
O Vasco segue ativo no mercado da bola em busca de reforços para a sequência da temporada. Enquanto mantém negociações avançadas pelas contratações de Sosa e Nelson Deossa, a diretoria cruz-maltina também trabalha para qualificar o setor ofensivo e monitora dois atacantes: Mehdi Taremi, do Olympiacos, da Grécia, e Lucho Rodríguez, do NEOM, da Arábia Saudita. A informação foi dada incialmente pela ESPN e confirmada pelo Lance!.
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O nome de maior peso é o de Mehdi Taremi. Aos 34 anos, o atacante iraniano é um dos principais ídolos recentes do Porto e foi o capitão da seleção do Irã na Copa do Mundo de 2026. Atualmente no Olympiacos, o jogador tem contrato até junho de 2027.
Na última temporada, Taremi disputou 39 partidas, marcou 16 gols e distribuiu seis assistências. A experiência internacional e o histórico como goleador fazem com que o atacante seja visto como uma opção para elevar o nível do ataque vascaíno.
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Outro jogador que interessa ao Vasco é Lucho Rodríguez. O uruguaio de 23 anos já esteve no radar do clube quando defendia o Liverpool-URU, mas acabou acertando sua transferência para o Bahia.
Atualmente, Lucho pertence ao NEOM, da Arábia Saudita, onde tem vínculo até o meio de 2030. O Vasco tenta a contratação por empréstimo. Versátil, o atacante pode atuar tanto pelos lados do campo quanto como centroavante. Na última temporada, Lucho Rodríguez entrou em campo em 31 partidas, marcou seis gols e contribuiu com duas assistências.
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A busca por um atacante faz parte do planejamento da diretoria para ampliar as opções do técnico Pedro Emanuel. Além das tratativas por Sosa e Deossa, o clube pretende reforçar o elenco para a sequência do Campeonato Brasileiro e das competições eliminatórias da temporada.
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