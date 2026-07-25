Pedro Emanuel faz balanço do Vasco no mercado: 'Não há muitas alternativas' Treinador pede paciência, mas garante busca por reforços

Preocupação da torcida, os planos do Vasco nesta janela de transferências e a busca por reforços foram pauta na entrevista coletiva de Pedro Emanuel após o empate contra o Mirassol. O técnico Cruz-Maltino pediu paciência e garantiu que o clube está em busca de reforços, mas depositou confiança no elenco que tem a disposição.

— Tenho esse elenco para trabalhar e jogar na quarta-feira, no sábado, quando for. O mercado está aberto, tudo pode acontecer. Detectamos que a equipe precisa de ajuda e estamos à procura disso. Quem vier terá que fazer diferença. Nessa altura do mercado, com muitos jogadores sob contrato e com campeonatos na Europa começando, não há muitas alternativas. Quando? Não sei dizer. O mercado é muito longo faltam dois meses. Temos que ter paciência — destacou Pedro Emanuel.

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Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Vasco disputa ainda outras duas competições (Copa do Brasil e Sul-Americana).

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— Nós tivemos uma viagem longa, desgastante, jogamos em altitude. Fizemos um jogo no Brasileirão com viagem depois da parada. Nenhum jogador vai estar preparado para fazer 90 minutos nessas condições. Treinador novo, mais um impacto no jogador. Sou responsável por isso. Quis dizer que foi natural o que aconteceu no jogo da Colômbia. Não foi crítica sobre o estado físico da equipe, até porque eu sou o responsável. Hoje, o bom estado físico da equipe é o que aconteceu com quem entrou, que deu energia nova. Estamos caminhando para o que eu pretendo, que é alta intensidade, com todos preparados para jogar. Todos que entraram tiveram essa capacidade. Eu não uso termos como time reserva. Para mim, todos são titulares, porque têm que estar preparados para jogar. Se for a partida inteira ou 10 minutos, vamos ver, será decisão minha — complementou sobre o elenco do Vasco.

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Vasco 1 x 1 Mirassol - resumo do jogo

Vasco e Mirassol empataram em 1 a 1 em São Januário, na noite deste sábado (25), em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista saiu na frente com Igor Formiga, após uma falha da defesa vascaína. O Gigante da Colina empatou no segundo tempo com um golaço de Andrés Gómez. Com 21 pontos, o Vasco abre a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na 17ª posição.

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