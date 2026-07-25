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Andrés Gómez faz desabafo sobre situação do Vasco: 'É espiritual'

Clube carioca abre a zona de rebaixamento com 21 pontos

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 23:14
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Andrés Gómez em entrevista após Vasco 1 x 1 Mirassol
Andrés Gómez em entrevista após Vasco 1 x 1 Mirassol (Foto: Reprodução)

Em entrevista após o empate em 1 a 1 entre Vasco e Mirassol, Andrés Gómez lamentou a fase ruim do time e o baixo aproveitamento nas oportunidades de gol. A situação complicada é entendida pelo atacante responsável pelo gol de empate contra o Mirassol como algo "espiritual".

Com 21 pontos, o Vasco abre a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na 17ª posição.

— Estamos em uma situação difícil, complicada. Temos que trabalhar mais a parte mental e também a espiritual. Penso que estamos amarrados a algo porque não é justo. Em todos os jogos temos mil oportunidades e o rival tem uma e faz um gol de escanteio. Isso acontece em todos os jogos, onde vamos, em casa, fora de casa. Então penso que é algo mais espiritual — declarou Andrés Gómez após o empate entre Vasco e Mirassol.

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Como foi Vasco x Mirassol?

Primeiro tempo

Os primeiros 45 minutos não encheram os olhos de quem acompanhava a partida entre Vasco e Mirassol. Com poucas chances claras de gol para os dois lados, o Mirassol abriu o placar em um lance de desatenção da defesa vascaína. Após uma cobrança de escanteio na primeira trave, Barros e Pumita Rodríguez não conseguiram afastar a bola, que sobrou para Igor Formiga desviar de leve, mas o suficiente para tirar Léo Jardim da jogada e balançar as redes. No intervalo, a torcida cruz-maltina protestou bastante contra o desempenho da equipe.

➡️ Veja gols de Vasco x Mirassol: Andrés Gómez empata com gol antológico

Segundo tempo

No segundo tempo, a torcida já demonstrava impaciência em São Januário. Assim como na primeira etapa, o Vasco fazia uma atuação abaixo do esperado, até que Andrés Gómez acertou um belo chute no ângulo e empatou a partida. O golaço inflamou o estádio e fez o Cruz-Maltino pressionar em busca da virada. Ao mesmo tempo, a equipe passou a dar espaços para os contra-ataques, já que o treinador Pedro Emanuel deixou o meio-campo com apenas um volante de origem. Apesar das chances criadas nos minutos finais, o Vasco não conseguiu o segundo gol, e o empate persistiu até o apito final.

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Andres Gomez em ação em Vasco x Mirassol
Andres Gomez em ação em Vasco x Mirassol (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)
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