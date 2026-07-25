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Veja gols de Vasco x Mirassol: Andrés Gómez empata com gol antológico

Duelo deste sábado (25) é válido pelo Campeonato Brasileiro

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 21:13
Atualizado há 0 minutos
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Vasco e Mirassol em São Januário pelo Brasileirão
Vasco e Mirassol em São Januário pelo Brasileirão (Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Folhapress)

Vasco e Mirassol estão se enfrentando, na noite deste sábado (25), em jogo válido pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, as equipes vão empatando em São Januário, com gol de Igor Formiga, para o Leão, e Andrés Gómez para o Cruz-Maltino. Veja as jogada abaixo:

Escalação do Vasco para enfrentar o Mirassol

Vasco está escalado pelo técnico Pedro Emanuel para enfrentar o Mirassol neste sábado (25), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o treinador português, que comanda a equipe pela terceira vez e ainda busca sua primeira vitória no clube, terá dois desfalques importantes em relação ao time que iniciou o empate com o Independiente Medellín, pela Copa Sul-Americana, no meio de semana.

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➡️ Vasco x Mirassol: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Brenner Thiago Mendes, ambos titulares na Colômbia, apresentaram sintomas de gastroenterite viral e tiveram uma piora no quadro de saúde na sexta-feira (24). Com isso, Tchê Tchê assume a vaga no meio-campo, enquanto Pablo Spinelli entra no comando do ataque.

Vasco e Mirassol em São Januário pelo Brasileirão
Vasco e Mirassol em São Januário pelo Brasileirão (Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Folhapress)

Já o zagueiro Alan Saldivia está recuperado da lesão na panturrilha e recebeu alta do departamento médico. Apesar de estar novamente à disposição, o defensor foi preservado por Pedro Emanuel e ficou fora da lista de relacionados para o confronto, dando sequência ao processo de retorno aos gramados.

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Com isso, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Ramon Rique e Tchê Tchê; Adson, Andrés Gómez e Spinelli.

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Escalação do Mirassol para enfrentar o Vasco

Walter; Igor Formiga, João Victor, G. Knesowitsch e Reinaldo; Denilson, Aldo Filho e Japa; Edson Carioca, Gustavo Silva e Bruno Santos.

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