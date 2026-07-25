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Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após empate com o Mirassol

Cruz-Maltino ficou no 1 a 1 com o Leão neste sábado (25)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 22:53
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Pedro Emanuel em Vasco x Mirassol
Pedro Emanuel em Vasco x Mirassol (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Vasco e Mirassol empataram por 1 a 1, na noite deste sábado (25), em jogo válido pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, torcedores do Cruz-Maltino mandaram um recado ao técnico Pedro Emanuel após a partida.

O time paulista saiu na frente com Igor Formiga, após uma falha da defesa vascaína. E o Gigante da Colina empatou já no segundo tempo com um golaço de Andrés Gómez. Com o resultado, Vasco e Mirassol permanecem na zona de rebaixamento.

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Nas redes sociais, o tropeço em São Januário rendeu críticas ao treinador português recém-chegado ao Vasco. Veja os comentários abaixo:

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Vasco e Mirassol em São Januário pelo Brasileirão
Vasco e Mirassol em São Januário pelo Brasileirão (Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Folhapress)

Veja os comentários sobre o português

Como foi o jogo entre Vasco e Mirassol

Os primeiros 45 minutos não encheram os olhos de quem acompanhava a partida entre Vasco e Mirassol. Com poucas chances claras de gol para os dois lados, o Mirassol abriu o placar em um lance de desatenção da defesa vascaína. Após uma cobrança de escanteio na primeira trave, Barros e Pumita Rodríguez não conseguiram afastar a bola, que sobrou para Igor Formiga desviar de leve, mas o suficiente para tirar Léo Jardim da jogada e balançar as redes. No intervalo, a torcida cruz-maltina protestou bastante contra o desempenho da equipe.

No segundo tempo, a torcida já demonstrava impaciência em São Januário. Assim como na primeira etapa, o Vasco fazia uma atuação abaixo do esperado contra o Mirassol. Até que Andrés Gómez acertou um belo chute no ângulo e empatou a partida. O golaço inflamou o estádio e fez o Cruz-Maltino pressionar em busca da virada. Ao mesmo tempo, a equipe passou a dar espaços para os contra-ataques, já que o treinador Pedro Emanuel deixou o meio-campo com apenas um volante de origem. Apesar das chances criadas nos minutos finais, o Vasco não conseguiu o segundo gol, e o empate persistiu até o apito final.

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O erro da zaga do Vasco que originou o gol que abriu o placar para o Mirassol foi o lance capital na visão do lance. Uma cobrança de escanteio a meia altura que nem Barros nem Puma conseguiu cortar e permitiu Igor Formiga desviar para o fundo da rede.

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