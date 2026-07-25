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Ex-astro da NBA participa do anúncio de novo patrocinador máster do Vasco

Shaquille O'Neal, embaixador da SportingBet, estrela vídeo de lançamento da parceria

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 16:20
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Shaquille O'Neal em quadra pelo Lakers
Shaquille O'Neal é um dos maiores jogadores do Los Angeles Lakers (Foto: Reprodução / NBA)

O Vasco anunciou neste sábado (25) a SportingBet como sua nova patrocinadora máster. A casa de apostas estampará a parte mais nobre da camisa cruz-maltina em um acordo válido até o fim de 2027, com cláusula de renovação por mais uma temporada, e contou com um garoto-propaganda de peso para o anúncio: Shaquille O'Neal.

➡️ Carregal e Silvio Almeida são exonerados do Conselho de Governança do Vasco

A lenda da NBA, principal rosto da SportingBet, participou de um vídeo divulgado pelo clube em que canta "Casaca" e encerra com um "Vamos, Vasco!".

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O contrato prevê um valor fixo por temporada, além de receitas variáveis ligadas à criação de contas por torcedores e bônus por desempenho esportivo nas competições disputadas pelo clube. O Vasco estava sem patrocinador máster desde o início de janeiro, quando encerrou o vínculo com a Betfair.

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Vasco apresenta camisas com patrocínio da Sportingbet
Vasco anuncia Sportingbet como nova patrocinadora máster (Foto: Divulgação / Vasco)

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A parceria estreia já neste sábado, na partida contra o Mirassol, às 20h30 (de Brasília), em São Januário, no primeiro jogo do returno do Brasileirão.

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