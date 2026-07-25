Vasco tem dois desfalques contra o Mirassol; veja a escalação O treinador Pedro Emanuel optou por manter a base do time que empatou na Sul-Americana

O Vasco está escalado pelo técnico Pedro Emanuel para enfrentar o Mirassol neste sábado (25), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o treinador português, que comanda a equipe pela terceira vez e ainda busca sua primeira vitória no clube, terá dois desfalques importantes em relação ao time que iniciou o empate com o Independiente Medellín, pela Copa Sul-Americana, no meio de semana.

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Brenner e Thiago Mendes, ambos titulares na Colômbia, apresentaram sintomas de gastroenterite viral e tiveram uma piora no quadro de saúde na sexta-feira (24). Com isso, Tchê Tchê assume a vaga no meio-campo, enquanto Pablo Spinelli entra no comando do ataque.

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Já o zagueiro Alan Saldivia está recuperado da lesão na panturrilha e recebeu alta do departamento médico. Apesar de estar novamente à disposição, o defensor foi preservado por Pedro Emanuel e ficou fora da lista de relacionados para o confronto, dando sequência ao processo de retorno aos gramados.

Escalação do Vasco

Com isso, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Ramon Rique e Tchê Tchê; Adson, Andrés Gómez e Spinelli.

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Spinelli comemora gol de empate do Vasco (Foto: JAIME SALDARRIAGA / AFP)

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Escalação do Mirassol

Walter; Igor Formiga, João Victor, G. Knesowitsch e Reinaldo; Denilson, Aldo Filho e Japa; Edson Carioca, Gustavo Silva e Bruno Santos.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X MIRASSOL

BRASILEIRÃO - 19ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 25 de julho de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: São Januário

📺 Onde assistir: RecordTV (TV aberta), Cazé TV (Streamig) e Premiere (pay-per-view).

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

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