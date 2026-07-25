Vasco anuncia casa de apostas como patrocinadora máster
Marca será estampada pela primeira vez na camisa neste sábado (25), diante do Mirassol
O Vasco anunciou neste sábado (25) a Sportingbet como sua nova patrocinadora máster. A marca será estampada pela primeira vez na camisa da equipe masculina nesta noite, na partida contra o Mirassol, em São Januário, pela 20ª rodada do Brasileirão. O acordo também contempla o futebol feminino, que utilizará o novo uniforme a partir de 1º de agosto, diante do Minas Brasília, pelo Campeonato Brasileiro.
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Segundo o clube, a parceria prevê ações de relacionamento com os torcedores e um programa de engajamento que vinculará a participação da torcida a investimentos na estrutura vascaína. A primeira iniciativa convida os torcedores a escolherem o Vasco como clube do coração na plataforma da Sportingbet. Com o objetivo coletivo alcançado, o centro de treinamento receberá melhorias.
O presidente Pedrinho afirmou que o acordo faz parte do processo de fortalecimento institucional do clube.
— Buscamos uma grande parceira, uma marca sólida e internacional, que compartilhasse do nosso projeto de reconstrução. Encontramos uma empresa com credibilidade, capaz de fortalecer nossa camisa e, principalmente, de construir ações que aproximem ainda mais o clube da torcida. Vai muito além de uma marca estampada no uniforme. O objetivo é colher grandes frutos e fortalecer o Vasco no futebol masculino, no feminino e também na infraestrutura — destacou.
💢 Sportingbet é a nova patrocinadora master do Vasco!— Vasco da Gama (@VascodaGama) July 25, 2026
Apresentação completa disponível na VascoTV: https://t.co/G3fJ7xHYay#FazpeloVasco#VascoDaGama pic.twitter.com/TQJY2KfHNo
O programa de engajamento será desenvolvido ao longo da temporada por meio de uma plataforma própria. Os torcedores participarão de missões e, conforme as metas forem atingidas, novos benefícios e investimentos serão liberados para o clube. Além do CT, as ações deverão contemplar torcedores do Rio de Janeiro, de outros estados e a comunidade da Barreira do Vasco.
Head da América Latina da Sportingbet, Antonio Forjaz afirmou que a proposta vai além da exposição da marca na camisa.
— Patrocínio de camisa é muito mais complexo do que apenas colocar um nome no uniforme. O que realmente gera valor é tudo aquilo que conseguimos construir junto com o clube. Desenvolvemos um programa que devolve benefícios para o torcedor e que, ao mesmo tempo, ajuda o Vasco a evoluir. Queremos criar um modelo inédito de ativação de um patrocinador máster, em que o engajamento da torcida contribua diretamente para melhorias estruturais do clube — explicou.
Na sequência, o executivo destacou o peso da parceria com o clube.
— Para nós é uma honra poder estar numa camisa com o peso e o tamanho da do Vasco. A história do clube talvez seja uma das mais bonitas do futebol brasileiro. É uma instituição que ultrapassa as fronteiras do Rio de Janeiro e mobiliza milhões de pessoas em todas as regiões do país. Queremos fazer parte dessa reconstrução e dessa história — completou.
O diretor de Negócios e Marketing do Vasco, João Vítor Assunção, afirmou que o planejamento conjunto foi determinante para a assinatura do contrato.
— Desde o início entendemos que a Sportingbet era a marca ideal para este momento. Além da força e da solidez da marca, encontramos uma empresa disposta a construir um calendário consistente junto ao clube. Queremos desenvolver projetos que fortaleçam o Vasco e façam com que o engajamento da nossa torcida se transforme em benefícios concretos.
A estreia da Sportingbet como patrocinadora máster será acompanhada por ações especiais em São Januário durante a partida contra o Mirassol, marcando o início oficial da parceria entre clube e empresa.
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