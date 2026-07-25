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Andrés Gómez foi o melhor do Vasco em campo contra o Mirassol? Dê suas notas

Empate em 1 a 1 mantém clubes no Z4

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 22:40
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Andres Gomez em ação em Vasco x Mirassol
Andrés Gómez em ação em Vasco x Mirassol .(Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

O Mirassol ia levando a melhor sobre o Vasco em São Januário quando, aos 79 minutos, Andrés Gómez acertou um chutaço de longa distância e empatou a partida. O colombiano passou um período afastado do clube carioca, pois defendia a seleção colombiana na Copa do Mundo. O atacante do Vasco foi o melhor da equipe mandante em campo? Avalie todos os jogadores e dê suas notas!

O empate em 1 a 1 manteve as duas equipes na zona de rebaixamento. O Vasco ocupa a 17ª posição, com 21 pontos, e o Mirassol aparece logo atrás, em 18ª, com um ponto a menos.

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Como foi Vasco x Mirassol?

✏️Texto de Pedro Cobalea

Primeiro tempo

Os primeiros 45 minutos não encheram os olhos de quem acompanhava a partida entre Vasco e Mirassol. Com poucas chances claras de gol para os dois lados, o Mirassol abriu o placar em um lance de desatenção da defesa vascaína. Após uma cobrança de escanteio na primeira trave, Barros e Pumita Rodríguez não conseguiram afastar a bola, que sobrou para Igor Formiga desviar de leve, mas o suficiente para tirar Léo Jardim da jogada e balançar as redes. No intervalo, a torcida cruz-maltina protestou bastante contra o desempenho da equipe.

Segundo tempo

No segundo tempo, a torcida já demonstrava impaciência em São Januário. Assim como na primeira etapa, o Vasco fazia uma atuação abaixo do esperado. Até que Andrés Gómez acertou um belo chute no ângulo e empatou a partida. O golaço inflamou o estádio e fez o Cruz-Maltino pressionar em busca da virada. Ao mesmo tempo, a equipe passou a dar espaços para os contra-ataques, já que o treinador Pedro Emanuel deixou o meio-campo com apenas um volante de origem. Apesar das chances criadas nos minutos finais, o Vasco não conseguiu o segundo gol, e o empate persistiu até o apito final.

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Na zona de rebaixamento, jogadores do Vasco lamentam empate com o Mirassol
Na zona de rebaixamento, jogadores do Vasco lamentam empate com o Mirassol (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)
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