Bruno Guimarães acompanha Vasco x Mirassol em São Januário
Volante da Seleção Brasileira é torcedor declarado do Gigante da Colina
O volante Bruno Guimarães, do Newcastle e da Seleção Brasileira, marcou presença em São Januário para acompanhar a partida entre Vasco e Mirassol, neste sábado (25), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Torcedor declarado do Cruz-Maltino, o meio-campista assistiu ao confronto de um dos camarotes do estádio, vestindo a nova camisa do Vasco, já estampada com o novo patrocinador máster, a Sportingbet.
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Nascido no Rio de Janeiro, Bruno nunca escondeu sua identificação com o clube. Em entrevista à ESPN, em 2024, o jogador revelou que tinha o sonho de defender o Vasco, influenciado pela família vascaína.
- Queria realizar o sonho do meu pai também de jogar no Vasco. Minha família toda é vascaína, mas eu tenho uma gratidão eterna pelo Athletico-PR. Eu torço hoje em dia para os dois. Eu cresci em São Januário, sempre fui torcedor do Vasco - afirmou.
Apesar da forte ligação com o Cruz-Maltino, Bruno Guimarães construiu sua carreira profissional no Athletico-PR antes de seguir para o futebol europeu, onde atualmente é um dos principais jogadores do Newcastle e presença constante nas convocações da Seleção Brasileira.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X MIRASSOL
BRASILEIRÃO - 19ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 25 de julho de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: RecordTV (TV aberta), Cazé TV (Streamig) e Premiere (pay-per-view).
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)
🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
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