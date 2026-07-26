logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Desabafo de Andrés Gómez sobre Vasco movimenta torcedores: 'Deve ser'

Com o empate, o Vasco ocupa a 17° colocação, somando 21 pontos

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
26/07/2026 09:50
Favorite o Lance! no Google
Atacante foi o autor do único gol Cruz-maltino na partida (Foto: Reprodução/VascoTV)
Atacante foi o autor do único gol Cruz-maltino na partida (Foto: Reprodução/VascoTV)

Durante a entrevista após o empate em 1 a 1 entre Vasco e Mirassol, Andrés Gómez comentou sobre a fase ruim do time e o aproveitamento ruim nas chances criadas de chute ao gol. O atleta apontou a situação como complicada, e disparou que entende como algo "espiritual". Com essa fala, diversos torcedores e internautas se movimentaram nas redes sociais.

Ainda em campo, o atleta desabafou durante a entrevista pós-jogo e comentou sobre a atual má fase da equipe o o aproveitamento negativo nas chances de gol:

continua após a publicidade

- Estamos em uma situação difícil, complicada. Temos que trabalhar mais a parte mental e também a espiritual. Penso que estamos amarrados a algo porque não é justo. Em todos os jogos temos mil oportunidades e o rival tem uma e faz um gol de escanteio. Isso acontece em todos os jogos, onde vamos, em casa, fora de casa. Então penso que é algo mais espiritual - apontou o atacante.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Reação de internautas com o desabafo de Andrés Gómez

Como foi Vasco x Mirassol?

Primeiro tempo

Os primeiros 45 minutos não encheram os olhos de quem acompanhava a partida entre Vasco e Mirassol. Com poucas chances claras de gol para os dois lados, o Mirassol abriu o placar em um lance de desatenção da defesa vascaína. Após uma cobrança de escanteio na primeira trave, Barros e Pumita Rodríguez não conseguiram afastar a bola, que sobrou para Igor Formiga desviar de leve, mas o suficiente para tirar Léo Jardim da jogada e balançar as redes. No intervalo, a torcida cruz-maltina protestou bastante contra o desempenho da equipe.

continua após a publicidade

Harmonização de Vini Jr: relembre outros jogadores que fizeram o procedimento

Segundo tempo

No segundo tempo, a torcida já demonstrava impaciência em São Januário. Assim como na primeira etapa, o Vasco fazia uma atuação abaixo do esperado, até que Andrés Gómez acertou um belo chute no ângulo e empatou a partida. O golaço inflamou o estádio e fez o Cruz-Maltino pressionar em busca da virada. Ao mesmo tempo, a equipe passou a dar espaços para os contra-ataques, já que o treinador Pedro Emanuel deixou o meio-campo com apenas um volante de origem. Apesar das chances criadas nos minutos finais, o Vasco não conseguiu o segundo gol, e o empate persistiu até o apito final.

👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Andrés Gómez em entrevista após Vasco 1 x 1 Mirassol (Foto: Reprodução)
Andrés Gómez em entrevista após Vasco 1 x 1 Mirassol (Foto: Reprodução)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Gabigol em Santos x Chapecoense

Fora de Campo

Gabigol vira assunto em tropeço do Santos diante da Chapecoense

Há 1 hora
Torcedores pedem por uma nova disputa da final da Copa (Foto: David Ramos / AFP)

Fora de Campo

Argentinos intensificam campanha para repetir final da Copa

Há 1 hora
Ricardinho Globo Sportv

Fora de Campo

Ricardinho critica atitude de Neymar em Santos x Chapecoense: 'Não pode'

Há 2 horas
Messi pode assumir liderança na artilharia durante confronto decisivo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Fora de Campo

Argentinos conspiram sobre 'final manipulada' da Copa; veja teorias

Há 2 horas
Cazé critica declaração de auxiliar entre Vasco x Palmeiras: ‘Não jogou nada’

Fora de Campo

Cazé questiona fala de jogador do Vasco após empate: 'Preocupa'

Há 3 horas
Atitude do camisa 10 dividiu opiniões entre internautas

Fora de Campo

Neymar repete cena de Brasil x Noruega, e web não perdoa: 'Meme vivo'

Há 3 horas
Mais LANCE!
Pedro Emanuel em Vasco x Mirassol

Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após empate com o Mirassol

Cuca no comando técnico do Santos

Torcida do Santos manda recado a Cuca após empate com a Chapecoense

Neymar converte pênalti e garante empate para Santos contra Chape (Foto: THEO DAOLIO/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS)

Pênalti marcado para Santos contra Chapecoense divide opiniões na web

PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução: Sportv)

PC Oliveira aponta erro capital da arbitragem em Santos x Chapecoense

Neymar lamenta lance em Santos x Chapecoense

Gol contra do Santos contra a Chapecoense repercute: 'Bizarro'

Rafael Leão na Vila Belmiro durante Santos x Chapecoense

Rafael Leão revela conversa com Neymar antes de jogo do Santos: 'Falou que ia dar show'

Félix Torres, zagueiro do Internacional

Falha de Félix Torres em Athletico x Internacional repercute: 'Bizarro'

Neymar em Santos x Chapecoense

Gesto de Neymar após gol pelo Santos viraliza: 'Foi para o Craque Neto'

Neymar comemora gol em Santos x Chapecoense

Entenda a comemoração 'polêmica' de Neymar em Santos x Chapecoense

Gol de Neymar contra Chapecoense movimenta web (Foto: THEO DAOLIO/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS)

Gol de Neymar contra Chapecoense agita a web: 'Sempre ele'

Furacão é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. (Foto: Neto Cajaí­ba/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Veja gols em Athletico-PR x Internacional: Viveros fecha o placar

Virginia utiliza redes para publicar momento engraçado com Vini Jr (Foto: Reprodução)

Virginia expõe perrengue de Vini Jr. em viagem romântica; veja

Vinicius Junior em Real Madrid x Barcelona

Possível interesse do Arsenal em Vini Jr agita a web: 'Insanidade'

Vampeta no quadro 'Pergunte ao Vampeta', no Youtube (Foto: Reprodução)

Vampeta avalia episódio de Neymar no pôquer: 'Se faz no Corinthians'