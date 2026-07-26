Desabafo de Andrés Gómez sobre Vasco movimenta torcedores: 'Deve ser' Com o empate, o Vasco ocupa a 17° colocação, somando 21 pontos

Durante a entrevista após o empate em 1 a 1 entre Vasco e Mirassol, Andrés Gómez comentou sobre a fase ruim do time e o aproveitamento ruim nas chances criadas de chute ao gol. O atleta apontou a situação como complicada, e disparou que entende como algo "espiritual". Com essa fala, diversos torcedores e internautas se movimentaram nas redes sociais.

Ainda em campo, o atleta desabafou durante a entrevista pós-jogo e comentou sobre a atual má fase da equipe o o aproveitamento negativo nas chances de gol:

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- Estamos em uma situação difícil, complicada. Temos que trabalhar mais a parte mental e também a espiritual. Penso que estamos amarrados a algo porque não é justo. Em todos os jogos temos mil oportunidades e o rival tem uma e faz um gol de escanteio. Isso acontece em todos os jogos, onde vamos, em casa, fora de casa. Então penso que é algo mais espiritual - apontou o atacante.

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Reação de internautas com o desabafo de Andrés Gómez

Como foi Vasco x Mirassol?

Primeiro tempo

Os primeiros 45 minutos não encheram os olhos de quem acompanhava a partida entre Vasco e Mirassol. Com poucas chances claras de gol para os dois lados, o Mirassol abriu o placar em um lance de desatenção da defesa vascaína. Após uma cobrança de escanteio na primeira trave, Barros e Pumita Rodríguez não conseguiram afastar a bola, que sobrou para Igor Formiga desviar de leve, mas o suficiente para tirar Léo Jardim da jogada e balançar as redes. No intervalo, a torcida cruz-maltina protestou bastante contra o desempenho da equipe.

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Segundo tempo

No segundo tempo, a torcida já demonstrava impaciência em São Januário. Assim como na primeira etapa, o Vasco fazia uma atuação abaixo do esperado, até que Andrés Gómez acertou um belo chute no ângulo e empatou a partida. O golaço inflamou o estádio e fez o Cruz-Maltino pressionar em busca da virada. Ao mesmo tempo, a equipe passou a dar espaços para os contra-ataques, já que o treinador Pedro Emanuel deixou o meio-campo com apenas um volante de origem. Apesar das chances criadas nos minutos finais, o Vasco não conseguiu o segundo gol, e o empate persistiu até o apito final.

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