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Em negociação com Vasco, Sosa fica fora de jogo do Racing

Volante argentino não enfrenta o Tigre enquanto Cruz-Maltino aguarda a conclusão da documentação para anunciar o reforço

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 19:00
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Santiago Sosa comemora gol com o Racing
Santiago Sosa em campo pelo Racing (Foto: Reprodução/X)

O volante Santiago Sosa ficou fora da relação do Racing para a partida contra o Tigre, neste sábado (1), em meio às negociações avançadas para reforçar o Vasco. A ausência foi definida em comum acordo entre a comissão técnica e a diretoria, enquanto o clube argentino e o Cruz-Maltino trabalham para concluir a transferência.

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Negociação encaminhada

O Vasco está muito próximo de confirmar a chegada de Santiago Sosa. Após dias de negociações e reviravoltas, o clube carioca chegou a um acordo com o Racing, restando apenas a formalização da documentação para oficializar a transferência.

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A negociação passou por momentos de incerteza depois que o Racing fez novas exigências na reta final das conversas. Diante do impasse, o Vasco chegou a intensificar as tratativas por Kevin Castaño, do River Plate, mas voltou a priorizar Sosa após novas reuniões entre os clubes.

Santiago Sosa com o troféu da Sul-Americana
Santiago Sosa com o troféu da Sul-Americana de 2024 (Foto: Reprodução)

➡️ Vasco se aproxima da contratação de Facundo Colidio, do River Plate

Admar Lopes destravou acordo

Para acelerar o desfecho da negociação, o diretor de futebol Admar Lopes viajou à Argentina e participou de reuniões decisivas. Após um novo alinhamento entre as partes, Vasco e Racing chegaram a um denominador comum, deixando a contratação muito próxima de ser concluída.

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Com o avanço definitivo por Santiago Sosa, o Vasco deixará de lado a investida por Kevin Castaño. A expectativa é que o volante desembarque no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar os trâmites finais e ser anunciado como reforço do Cruz-Maltino.

Admar Lopes em apresentação no Vasco da Gama
Admar Lopes em apresentação no Vasco da Gama no CT Moacyr Barbosa (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

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