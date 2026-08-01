Em negociação com Vasco, Sosa fica fora de jogo do Racing
Volante argentino não enfrenta o Tigre enquanto Cruz-Maltino aguarda a conclusão da documentação para anunciar o reforço
O volante Santiago Sosa ficou fora da relação do Racing para a partida contra o Tigre, neste sábado (1), em meio às negociações avançadas para reforçar o Vasco. A ausência foi definida em comum acordo entre a comissão técnica e a diretoria, enquanto o clube argentino e o Cruz-Maltino trabalham para concluir a transferência.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Negociação encaminhada
O Vasco está muito próximo de confirmar a chegada de Santiago Sosa. Após dias de negociações e reviravoltas, o clube carioca chegou a um acordo com o Racing, restando apenas a formalização da documentação para oficializar a transferência.
A negociação passou por momentos de incerteza depois que o Racing fez novas exigências na reta final das conversas. Diante do impasse, o Vasco chegou a intensificar as tratativas por Kevin Castaño, do River Plate, mas voltou a priorizar Sosa após novas reuniões entre os clubes.
➡️ Vasco se aproxima da contratação de Facundo Colidio, do River Plate
Admar Lopes destravou acordo
Para acelerar o desfecho da negociação, o diretor de futebol Admar Lopes viajou à Argentina e participou de reuniões decisivas. Após um novo alinhamento entre as partes, Vasco e Racing chegaram a um denominador comum, deixando a contratação muito próxima de ser concluída.
Com o avanço definitivo por Santiago Sosa, o Vasco deixará de lado a investida por Kevin Castaño. A expectativa é que o volante desembarque no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar os trâmites finais e ser anunciado como reforço do Cruz-Maltino.
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Fora de Campo
Discussão em Vasco x Fluminense viraliza: 'Já expulsaram por menos'Há 30 minutos
Fora de Campo
Lance de Canobbio em Vasco x Fluminense irrita torcedores: 'Difícil'Há 32 minutos
Fora de Campo
Público baixo em Vasco x Fluminense chama atenção: 'Loucura'Há 1 hora
Vasco
Pedro Emanuel define Vasco com modificações para enfrentar o FluminenseHá 2 horas
Copa do Brasil
Vasco x Fluminense: ao vivo tudo do jogão pela Copa do BrasilHá 3 horas
Futebol Nacional
Vasco x Fluminense: Hulk e Pedro Emanuel ficam frente a frente anos após parceria no PortoHá 7 horas
Mais LANCE!