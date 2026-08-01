Ramon Abatti Abel vira assunto em Vasco x Fluminense: 'Está claro' Equipes empataram em 0 a 0 pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

A arbitragem de Ramon Abatti Abel no empate entre Vasco e Fluminense, neste sábado (1º), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, repercutiu nas redes sociais após a sua participação na Copa do Mundo. O juiz esteve no Mundial e atuou em dois confrontos: Bélgica x Egito e Suíça x Canadá.

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Em partida com muitas faltas para ambos os lados, e sem nenhuma polêmica que tenha marcado o clássico, o juiz virou assunto com as duas torcidas durante a partida. Veja a repercussão:

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➡️Público baixo em Vasco x Fluminense chama atenção: 'Loucura'

Arbitragem do Ramon Abatti Abel é uma das piores que eu já vi nos últimos meses no Maracanã. Fraquíssimo. — Bruno Brum (@brunohbrum) August 1, 2026

Ramon Abatti Abel ter Copa do Mundo no currículo é uma ofensa à arbitragem brasileira.



Além de fraco é arrogante. — Gabriel Rios (@gabrielvbrios) August 1, 2026

Ramon Abatti Abel, olha as faltas que vc está marcando meu amigo — Gabriel (@CrvgBiel21) August 1, 2026

Falta claríssima do Cuiabano no Canobbio e o Ramon Abatti Abel dá cartão pro Canobbio por reclamação de uma falta clara — é o Daniel (@deeliessice) August 1, 2026

Nem a ciência explica como Ramon Abatti Abel foo um arbitro de Copa do Mundo — Cayo Pereira (@OCayoPereira) August 1, 2026

ramon abatti abel faz uma partida terrivel



amarelo pro lucho numa falta inexistente e amarelo pro canobbio PRÓ FLUMINENSE — Caio Veiga 🇭🇺 (@Veiga13_) August 1, 2026

Como foi a partida?

Texto de: Pedro Cobalea.

Primeiro tempo de muitos erros por parte das duas equipes, principalmente nas construções ofensivas, o que gerou 45 minutos com poucas chances claras de gol. Os 10 primeiros minutos foram de domínio do Vasco, mas sem levar grande perigo ao gol de Fábio. Depois as equipes se alternaram bastante em quem estava melhor, mas as melhores chances da primeira etapa foram do Fluminense.

Hércules e Jair disputam bola durante clássico entre Fluminense e Vasco no Maracanã (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress)

No segundo tempo, as duas equipes criaram boas oportunidades para abrir o placar. Pelo lado do Fluminense, Cannobio finalizou para fora e John Kennedy parou em grande defesa de Léo Jardim. Já a melhor chance do Vasco saiu dos pés — ou melhor, da cabeça — de Tchê Tchê, que apareceu livre na área, mas cabeceou para fora. Com o empate sem gols, a decisão da vaga ficou para a próxima quarta-feira.

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