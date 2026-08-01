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Ramon Abatti Abel vira assunto em Vasco x Fluminense: 'Está claro'

Equipes empataram em 0 a 0 pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 19:25
Atualizado há 2 horas
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Ramon Abatti Abel apitou o jogo de ida entre Vasco e Fluminense na Copa do Brasil
Ramon Abatti Abel apitou o jogo de ida entre Vasco e Fluminense na Copa do Brasil (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

A arbitragem de Ramon Abatti Abel no empate entre Vasco Fluminense, neste sábado (1º), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, repercutiu nas redes sociais após a sua participação na Copa do Mundo. O juiz esteve no Mundial e atuou em dois confrontos: Bélgica x Egito e Suíça x Canadá.

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Em partida com muitas faltas para ambos os lados, e sem nenhuma polêmica que tenha marcado o clássico, o juiz virou assunto com as duas torcidas durante a partida. Veja a repercussão:

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➡️Público baixo em Vasco x Fluminense chama atenção: 'Loucura'

Como foi a partida?

Texto de: Pedro Cobalea.

Primeiro tempo de muitos erros por parte das duas equipes, principalmente nas construções ofensivas, o que gerou 45 minutos com poucas chances claras de gol. Os 10 primeiros minutos foram de domínio do Vasco, mas sem levar grande perigo ao gol de Fábio. Depois as equipes se alternaram bastante em quem estava melhor, mas as melhores chances da primeira etapa foram do Fluminense.

Hércules e Jair disputam bola durante clássico entre Fluminense e Vasco no Maracanã
Hércules e Jair disputam bola durante clássico entre Fluminense e Vasco no Maracanã (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress)

No segundo tempo, as duas equipes criaram boas oportunidades para abrir o placar. Pelo lado do Fluminense, Cannobio finalizou para fora e John Kennedy parou em grande defesa de Léo Jardim. Já a melhor chance do Vasco saiu dos pés — ou melhor, da cabeça — de Tchê Tchê, que apareceu livre na área, mas cabeceou para fora. Com o empate sem gols, a decisão da vaga ficou para a próxima quarta-feira.

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