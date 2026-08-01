Público baixo em Vasco x Fluminense chama atenção: 'Loucura' Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Vasco e Fluminense se enfrentam neste sábado (1), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para a ocasião, o tradicional estádio do futebol carioca não ficou lotado. A situação viralizou nas redes sociais.

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Nenhuma das duas torcidas conseguiram lotar os espaços destinados para elas atrás dos gols. Apesar disso, o Vasco foi quem conseguiu mobilizar um número maior de torcedores. Os vascaínos tomaram conta dos setores mistos e conseguiram colocar um bom número de presentes no setor exclusivo.

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Nas redes sociais, internautas chamaram atenção para o baixo público presente no estádio. Veja a repercussão abaixo:

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Maracanã tá vazio em clássico carioca ?? É loucura — Menino da Orla (@dantassjr) August 1, 2026

Nojeira o Maracanã vazio pra um clássico de mata a mata da cdb — Wright da Silva (@berlicohannet) August 1, 2026

Nojeira o Maracanã vazio pra um clássico de mata a mata da cdb — Wright da Silva (@berlicohannet) August 1, 2026

Clássico, sábado, horário bom e mata-mata de Copa do Brasil.. Maracanã bem vazio em! — Ruan (@ruansilvams) August 1, 2026