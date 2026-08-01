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Público baixo em Vasco x Fluminense chama atenção: 'Loucura'

Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 17:44
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Vasco x Fluminense se enfrentam pela Copa do Brasil no Maracanã
Vasco x Fluminense se enfrentam pela Copa do Brasil no Maracanã (Foto: Maurício/Lance!)

Vasco e Fluminense se enfrentam neste sábado (1), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para a ocasião, o tradicional estádio do futebol carioca não ficou lotado. A situação viralizou nas redes sociais.

➡️ Pedro Emanuel define Vasco com modificações para enfrentar o Fluminense

Nenhuma das duas torcidas conseguiram lotar os espaços destinados para elas atrás dos gols. Apesar disso, o Vasco foi quem conseguiu mobilizar um número maior de torcedores. Os vascaínos tomaram conta dos setores mistos e conseguiram colocar um bom número de presentes no setor exclusivo.

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Nas redes sociais, internautas chamaram atenção para o baixo público presente no estádio. Veja a repercussão abaixo:

➡️ Zubeldía define escalação do Fluminense contra o Vasco

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