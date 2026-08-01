Público baixo em Vasco x Fluminense chama atenção: 'Loucura'
Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil
Vasco e Fluminense se enfrentam neste sábado (1), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para a ocasião, o tradicional estádio do futebol carioca não ficou lotado. A situação viralizou nas redes sociais.
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Nenhuma das duas torcidas conseguiram lotar os espaços destinados para elas atrás dos gols. Apesar disso, o Vasco foi quem conseguiu mobilizar um número maior de torcedores. Os vascaínos tomaram conta dos setores mistos e conseguiram colocar um bom número de presentes no setor exclusivo.
Nas redes sociais, internautas chamaram atenção para o baixo público presente no estádio. Veja a repercussão abaixo:
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Maracanã tá vazio em clássico carioca ?? É loucura— Menino da Orla (@dantassjr) August 1, 2026
Nojeira o Maracanã vazio pra um clássico de mata a mata da cdb— Wright da Silva (@berlicohannet) August 1, 2026
Nojeira o Maracanã vazio pra um clássico de mata a mata da cdb— Wright da Silva (@berlicohannet) August 1, 2026
Clássico, sábado, horário bom e mata-mata de Copa do Brasil.. Maracanã bem vazio em!— Ruan (@ruansilvams) August 1, 2026
maracanã nesse horário, mata mata e clássico— john (@crfjohnx) August 1, 2026
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