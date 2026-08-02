Ex-Vasco vira assunto nas redes com golaço: 'Impressionante' Evander fez apenas cinco gols pelo Vasco

O ex-jogador do Vasco, o meio-campista Evander, que hoje atua no Cincinatti FC, da MLS (Major League Soccer), virou assunto nas redes sociais após marcar um golaço em uma partida de sua equipe, contra o San Jose. Na web, os fãs estrangeiros foram à loucura.

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Com um gol e duas assistências do brasileiro, o Cincinatti FC bateu o San Jose por 4 a 2.

Veja como os a internautas reagiram e confira também o gol de Evander:

Tradução: Com todo o respeito, mas o que o Evander está fazendo na MLS? Ele é bom o suficiente para jogar nas cinco grandes ligas.

Tradução: O Evander não deveria estar nessa liga. E pensar que o Portland deixou ele sair.

Tradução: Eu contei umas 26 jardas. Impressionante.

Evander pode ganhar chance na final do Carioca em época de Vasco (Foto: Divulgação: Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br)

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Vasco x Fluminense empatam na Copa do Brasil

Como foi a partida?

Texto de: Pedro Cobalea.

Primeiro tempo de muitos erros por parte das duas equipes, principalmente nas construções ofensivas, o que gerou 45 minutos com poucas chances claras de gol. Os 10 primeiros minutos foram de domínio do Vasco, mas sem levar grande perigo ao gol de Fábio. Depois as equipes se alternaram bastante em quem estava melhor, mas as melhores chances da primeira etapa foram do Fluminense.

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No segundo tempo, as duas equipes criaram boas oportunidades para abrir o placar. Pelo lado do Fluminense, Cannobio finalizou para fora e John Kennedy parou em grande defesa de Léo Jardim. Já a melhor chance do Vasco saiu dos pés — ou melhor, da cabeça — de Tchê Tchê, que apareceu livre na área, mas cabeceou para fora. Com o empate sem gols, a decisão da vaga ficou para a próxima quarta-feira.