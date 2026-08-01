Vasco x Fluminense: ao vivo tudo do jogão pela Copa do Brasil
Saiba tudo do pré-jogo pelas oitavas de final da Copa do Brasil
Vasco e Fluminense se enfrentam no Maracanã neste sábado, às 17h30 (de Brasília) em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O clássico carioca promete muita emoção e marca mais um capítulo da rivalidade entre as equipes em uma das principais competições do futebol brasileiro. A partida reúne dois grandes clubes do Rio de Janeiro em busca da classificação para a próxima fase do torneio.
Vasco x Fluminense: Hulk e Pedro Emanuel ficam frente a frente anos após parceria no Porto
Vasco x Fluminense: o que mudou desde a semifinal da Copa do Brasil de 2025?
Acompanhe ao vivo todos os detalhes de Vasco x Fluminense, com informações sobre o jogo, escalações, principais informações e tudo o que acontece no Maracanã, no Lance!.
17h01 - Fluminense em campo para o aquecimento
16h55 - Vasco em campo para o aquecimento
16h50 - O que mudou desde a semifinal da Copa do Brasil de 2025?
Leia aqui: Vasco x Fluminense: o que mudou desde a semifinal da Copa do Brasil de 2025?
16h43 - Lance! na área no Maracanã
Nossos repórteres Pedro Cobalea e Maurício Luz vão contar todos os detalhes do jogão entre Fluminense e Vasco, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.
16h34 - Fluminense escalado
16h33 - Vasco escalado
16h32 - Gigantes na área
16h31 - Guerreiros na área
16h20 - Confira as estatísticas do clássico
Leia aqui: Fluminense x Vasco na Copa do Brasil: retrospecto e estatísticas
16h14 - Reencontro no Vasco x Fluminense
O atacante Hulk, do Fluminense, e o técnico Pedro Emanuel, do Vasco, vão se reencontrar numa partida de futebol neste sábado. Os dois já se enfrentaram algumas vezes nos tempos de Campeonato Português. Confira a informação completa na reportagem de Pedro Cobalea e Maurício Luz.
Leia aqui: Hulk e Pedro Emanuel ficam frente a frente anos após parceria no Porto
16h06 - Fluminense também já está no Maracanã
16h03 - Maracanã vai receber o jogão entre Vasco e Fluminense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Será o primeiro clássico do técnico Pedro Emanuel no comando da equipe da Colina.
15h55 - Jogadores do Vasco já estão dentro do estádio
15h52 - Vasco já está no Maracanã
15h49 - Tudo pronto para o Jogão de daqui a pouco
15h30 - Confira os relacionados do Vasco para o clássico deste sábado.
15h19 - O X, antigo Twitter, do Fluminense está otimista com o clássico deste sábado.
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