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Vasco x Fluminense: ao vivo tudo do jogão pela Copa do Brasil

Saiba tudo do pré-jogo pelas oitavas de final da Copa do Brasil

PorMauricio LuzPedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 15:53
Atualizado há 36 minutos
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Estádio do Maracanã
Maracanã será palco do clássico entre Fluminense e Vasco (Foto: Lance!)

Vasco e Fluminense se enfrentam no Maracanã neste sábado, às 17h30 (de Brasília) em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O clássico carioca promete muita emoção e marca mais um capítulo da rivalidade entre as equipes em uma das principais competições do futebol brasileiro. A partida reúne dois grandes clubes do Rio de Janeiro em busca da classificação para a próxima fase do torneio.

Acompanhe ao vivo todos os detalhes de Vasco x Fluminense, com informações sobre o jogo, escalações, principais informações e tudo o que acontece no Maracanã, no Lance!.

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17h01 - Fluminense em campo para o aquecimento

16h55 - Vasco em campo para o aquecimento

16h50 - O que mudou desde a semifinal da Copa do Brasil de 2025?

Leia aqui: Vasco x Fluminense: o que mudou desde a semifinal da Copa do Brasil de 2025?

16h43 - Lance! na área no Maracanã

Nossos repórteres Pedro Cobalea e Maurício Luz vão contar todos os detalhes do jogão entre Fluminense e Vasco, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Repórteres Lance no Maracanã
Pedro Cobalea e Maurício Luz, repórteres Lance, no Maracanã (Foto: Lance!)

16h34 - Fluminense escalado

16h33 - Vasco escalado

16h32 - Gigantes na área

16h31 - Guerreiros na área

16h20 - Confira as estatísticas do clássico

Leia aqui: Fluminense x Vasco na Copa do Brasil: retrospecto e estatísticas

16h14 - Reencontro no Vasco x Fluminense

O atacante Hulk, do Fluminense, e o técnico Pedro Emanuel, do Vasco, vão se reencontrar numa partida de futebol neste sábado. Os dois já se enfrentaram algumas vezes nos tempos de Campeonato Português. Confira a informação completa na reportagem de Pedro Cobalea e Maurício Luz.

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Leia aqui: Hulk e Pedro Emanuel ficam frente a frente anos após parceria no Porto

16h06 - Fluminense também já está no Maracanã

16h03 - Maracanã vai receber o jogão entre Vasco e Fluminense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Será o primeiro clássico do técnico Pedro Emanuel no comando da equipe da Colina.

Maracanã vai receber Vasco e Fluminense
Maracanã vai receber Vasco e Fluminense (Foto: Maurício Luz)

15h55 - Jogadores do Vasco já estão dentro do estádio

15h52 - Vasco já está no Maracanã

15h49 - Tudo pronto para o Jogão de daqui a pouco

15h30 - Confira os relacionados do Vasco para o clássico deste sábado.

15h19 - O X, antigo Twitter, do Fluminense está otimista com o clássico deste sábado.

Jogadores do Fluminense e Vasco em ação no clássico do Campeonato Carioca em 2026
Fluminense e Vasco se enfrentam neste sábado (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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