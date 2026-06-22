Vasco retoma os treinos com missão de reagir no Brasileirão e avançar em reestruturação
Clube busca novo treinador e tenta concluir negociação com investidor
Carregando conteúdo exclusivo...
O elenco do Vasco se reapresenta nesta segunda-feira (22) com uma série de objetivos traçados para a sequência da temporada. A equipe inicia a preparação para o confronto contra o Vitória, marcado para o dia 22 de julho, no Barradão, e terá desafios importantes dentro e fora de campo.
➡️ Vasco tem interesse na contratação de meia do Real Betis
A principal pendência da diretoria é a definição do substituto de Renato Gaúcho. O treinador deixou o comando da equipe e, desde então, o clube trabalha para contratar um novo técnico. Enquanto não há um acerto, o auxiliar Bruno Lazaroni segue à frente dos treinamentos.
➡️ Aposte em partidas do Vasco no Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Quem assumir o cargo terá como principal missão tirar o Vasco da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino ocupa atualmente a 17ª colocação, com 18 pontos conquistados. Sob o comando de Renato Gaúcho, a prioridade sempre foi a disputa da Série A, ficando as competições de mata-mata em segundo plano. Agora, resta saber se o novo treinador manterá a mesma estratégia para o restante da temporada.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Vasco têm reforços para a sequência do ano
Além da expectativa pela chegada de um novo comandante, o Vasco contará com reforços para o segundo semestre. O volante Jair está recuperado de uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho e volta a ficar à disposição. Embora já treinasse normalmente com o grupo principal, a comissão técnica optou por adiar seu retorno aos jogos oficiais até após a pausa no calendário.
Outro nome que chega para fortalecer o elenco é o lateral-esquerdo Paulinho. O jogador estava no América-MG e assinou um pré-contrato com o Vasco. Como seu vínculo com o clube mineiro se encerra no fim de junho, ele poderá se apresentar sem custos de transferência, em uma operação considerada uma boa oportunidade de mercado pela diretoria.
Além dos dois, o clube segue atento ao mercado e pretende reforçar outros setores considerados estratégicos para a sequência da temporada. A diretoria busca a contratação de um zagueiro com forte presença no jogo aéreo, característica vista como prioridade para fortalecer o sistema defensivo.
Outro alvo é um volante com capacidade de atuar ao lado de Thiago Mendes, agregando equilíbrio e intensidade ao meio-campo. Entre os nomes monitorados, o colombiano Nelson Deossa desponta como uma das principais opções. Atualmente no Real Betis, o jogador agrada ao departamento de futebol, e as negociações podem avançar nos próximos dias.
Venda para investidor entra na reta final
Fora das quatro linhas, o Vasco também trabalha para avançar em seu processo de reestruturação financeira. O presidente Pedrinho busca concluir os últimos detalhes da negociação com a Blue Star, grupo liderado pelo empresário Marcos Lamacchia, filho de José Lamacchia, fundador da Crefisa, e enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras.
A expectativa é de que o acordo seja consolidado nos próximos meses e posteriormente submetido à aprovação da Assembleia Geral do clube.
Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre