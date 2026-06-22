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Vasco retoma os treinos com missão de reagir no Brasileirão e avançar em reestruturação

Clube busca novo treinador e tenta concluir negociação com investidor

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 10:00
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Elenco do Vasco em partida do RB Bragantino pelo Brasileirão (Foto: Rudy Trindade/Themapress/Folhapress)
Elenco do Vasco em partida do RB Bragantino pelo Brasileirão (Foto: Rudy Trindade/Themapress/Folhapress)

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O elenco do Vasco se reapresenta nesta segunda-feira (22) com uma série de objetivos traçados para a sequência da temporada. A equipe inicia a preparação para o confronto contra o Vitória, marcado para o dia 22 de julho, no Barradão, e terá desafios importantes dentro e fora de campo.

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    A principal pendência da diretoria é a definição do substituto de Renato Gaúcho. O treinador deixou o comando da equipe e, desde então, o clube trabalha para contratar um novo técnico. Enquanto não há um acerto, o auxiliar Bruno Lazaroni segue à frente dos treinamentos.

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    Quem assumir o cargo terá como principal missão tirar o Vasco da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino ocupa atualmente a 17ª colocação, com 18 pontos conquistados. Sob o comando de Renato Gaúcho, a prioridade sempre foi a disputa da Série A, ficando as competições de mata-mata em segundo plano. Agora, resta saber se o novo treinador manterá a mesma estratégia para o restante da temporada.

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    Vasco têm reforços para a sequência do ano

    Além da expectativa pela chegada de um novo comandante, o Vasco contará com reforços para o segundo semestre. O volante Jair está recuperado de uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho e volta a ficar à disposição. Embora já treinasse normalmente com o grupo principal, a comissão técnica optou por adiar seu retorno aos jogos oficiais até após a pausa no calendário.

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    Outro nome que chega para fortalecer o elenco é o lateral-esquerdo Paulinho. O jogador estava no América-MG e assinou um pré-contrato com o Vasco. Como seu vínculo com o clube mineiro se encerra no fim de junho, ele poderá se apresentar sem custos de transferência, em uma operação considerada uma boa oportunidade de mercado pela diretoria.

    Paulinho em campo pelo América-MG (Foto: Reprodução)

    Além dos dois, o clube segue atento ao mercado e pretende reforçar outros setores considerados estratégicos para a sequência da temporada. A diretoria busca a contratação de um zagueiro com forte presença no jogo aéreo, característica vista como prioridade para fortalecer o sistema defensivo.

    Outro alvo é um volante com capacidade de atuar ao lado de Thiago Mendes, agregando equilíbrio e intensidade ao meio-campo. Entre os nomes monitorados, o colombiano Nelson Deossa desponta como uma das principais opções. Atualmente no Real Betis, o jogador agrada ao departamento de futebol, e as negociações podem avançar nos próximos dias.

    Venda para investidor entra na reta final

    Fora das quatro linhas, o Vasco também trabalha para avançar em seu processo de reestruturação financeira. O presidente Pedrinho busca concluir os últimos detalhes da negociação com a Blue Star, grupo liderado pelo empresário Marcos Lamacchia, filho de José Lamacchia, fundador da Crefisa, e enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

    A expectativa é de que o acordo seja consolidado nos próximos meses e posteriormente submetido à aprovação da Assembleia Geral do clube.

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