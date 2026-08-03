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Fluminense x Vasco vai ter arbitragem de Copa do Mundo

Wilton Pereira Sampaio e Bruno Boschilia estão na equipe que atuará no clássico

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 14:50
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Wilton Pereira apitou Botafogo x Mirassol (Foto: Reprodução/CBF TV)
Wilton Pereira Sampaio vai comandar o clássico carioca pela Copa do Brasil (Foto: Reprodução/CBF TV)

A CBF definiu a arbitragem da partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, entre Fluminense e Vasco. A partida será disputada nesta quarta-feira (5), a partir das 21h30, no Maracanã. E o jogo terá árbitro de Copa do Mundo.

➡️Números mostram como o Fluminense utiliza menos a base com Zubeldía

A partida ficará a cargo de Wilton Pereira Sampaio (GO). Ele será auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO). O responsável pelo VAR será Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

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Wilton Pereira Sampaio apitou sete jogos nos dois últimos Mundiais. Foram três apenas na Copa do Mundo deste ano: a abertura, na vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul; a vitória por 3 a 2 da Noruega sobre Senegal, também pela fase de grupos; e a vitória nos pênaltis do Marrocos sobre a Holanda, pela segunda fase do torneio, após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação.

O auxiliar Bruno Boschilia também atuou em sete partidas de Copa do Mundo, incluindo os três jogos com Sampaio no comando no Mundial deste ano.

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Após o empatem sem gols no jogo de ida, Fluminense e Vasco precisam de vitória simples no clássico desta quarta-feira para avançar às quartas da Copa do Brasil. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis.

Wilton Pereira Sampaio é o primeiro árbitro brasileiro a comandar abertura de Copa do Mundo
Wilton Pereira Sampaio apitou três jogos da última Copa do Mundo (Foto: Yuri Cortez/AFP)

Confira a equipe de arbitragem de Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil

  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
  • Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)
  • Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO)
  • Quarto árbitro: Diego da Costa Cidral (SC)
  • Assessor: Kleber Lucio Gil (BR)
  • VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
  • AVAR: Clovis Amaral da Silva (PE)
  • AVAR 2: Vinicius Furlan (SP)
  • Observador de VAR: Rodrigo Pereira Joia (BR)
  • Quality manager: Walter de Lima Coelho Junior (SP)

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