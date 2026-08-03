Vasco demonstra rápida evolução defensiva com Pedro Emanuel Empate sem gols com o Fluminense marca o segundo jogo consecutivo do Cruz-Maltino sem ser vazado

O Vasco ainda vive os primeiros passos sob o comando de Pedro Emanuel, mas já apresenta sinais de evolução defensiva. O empate por 0 a 0 com o Fluminense, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, marcou o segundo jogo consecutivo do Cruz-Maltino sem ser vazado, marca inédita na temporada.

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O clássico sem gols sucedeu a vitória por 1 a 0 sobre o Independiente Medellín, pela Copa Sul-Americana, na qual o Gigante da Colina conquistou a classificação às oitavas da competição. O desempenho reforça uma das principais mudanças observadas desde a chegada do treinador português, elogiada também pelos jogadores.

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Sequência inédita na temporada

A solidez defensiva apareceu nos dois compromissos mais recentes do Vasco. Primeiro, a equipe venceu o Independiente Medellín por 1 a 0 e garantiu vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. Depois, segurou o empate por 0 a 0 diante do Fluminense, no Maracanã, pelo primeiro confronto das oitavas da Copa do Brasil.

Esta é a primeira vez em 2026 que o Gigante termina duas partidas seguidas sem sofrer gols. Antes, a última sequência de jogos da equipe sem ser vazada aconteceu em outubro do último ano, nas vitórias sobre Fortaleza, Fluminense e Red Bull Bragantino, todas pelo Campeonato Brasileiro.

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Primeiros sinais do trabalho de Pedro Emanuel

Pedro Emanuel comandou apenas cinco partidas desde que assumiu o Vasco. Neste período, a equipe soma uma vitória, três empates e uma derrota.

Embora o recorte ainda seja pequeno, o comportamento defensivo tem sido um dos principais pontos de evolução. Contra o Fluminense, o Cruz-Maltino limitou as oportunidades do adversário e saiu de campo sem sofrer gols mais uma vez.

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Jogadores destacam crescimento da equipe

Após o clássico, o volante Jair afirmou que a equipe percebe uma evolução desde a chegada do novo treinador e ressaltou a importância de voltar a passar jogos sem ser vazada.

— Estamos em uma crescente. É o início de um trabalho com um treinador novo. A gente quer evoluir principalmente ter uma sequência de vitórias. Saímos sem levar gol mais um jogo, esperamos vencer na quarta. O clube merece ter essa sequência de vitórias e merece subir na tabela do Brasileiro. Temos que valorizar isso também (sair sem levar gols) — analisou.

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O lateral-direito Paulo Henrique também destacou a influência de Pedro Emanuel na adaptação da equipe e afirmou que o treinador vem transmitindo confiança ao elenco desde a chegada.

— Ele tem passado muita confiança e passado aos poucos a metodologia de trabalho. Sabe tirar o melhor de cada atleta e dar confiança, porque foi vencedor. São poucos dias de trabalho, mas muitos jogos. Podem ser só cinco jogos, mas, para os dias que são, é bastante. Tem sido positivo, ele vai ser importante para nós — afirmou.

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Próximo teste será decisivo para o Vasco

A evolução defensiva será colocada à prova novamente na próxima quarta-feira (5), quando Vasco e Fluminense voltam a se enfrentar pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Depois de manter a meta inviolada nos dois compromissos mais recentes, o Cruz-Maltino tentará transformar a consistência defensiva em classificação. Para isso, precisará manter o desempenho sem a bola e aumentar a eficiência ofensiva em um confronto que vale vaga nas quartas de final.

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Pedro Emanuel na partida entre Vasco e Fluminense (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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