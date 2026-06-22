logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Vasco anuncia saída de Carlos Amodeo e oficializa Fred Luz como novo CEO da SAF

Dirigente foi peça chave na reestruturação do Flamengo na gestão Bandeira de Mello

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 13:42
Favorite o Lance! no Google
Fred Luz ex-CEO do Corinthinas
(Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians)

O Vasco confirmou nesta segunda-feira (22) a saída de Carlos Amodeo do cargo de CEO da companhia. A decisão foi tomada em comum acordo entre o executivo e o Conselho de Administração, encerrando um ciclo de gestão e abrindo espaço para uma nova fase na administração do clube. Para assumir a principal função executiva da SAF, o Cruz-Maltino acertou a contratação de Fred Luz, profissional que acumulou passagens por Flamengo e Corinthians.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Cria da base do Vasco marca gol em Copa do Mundo na partida entre Turquia e Paraguai

    Copa do Mundo
    Há 2 dias
  • Lance!

    Desgaste com elenco e críticas da torcida: os motivos da saída de Renato Gaúcho do Vasco

    Vasco
    Há 2 dias
  • Lance!

    Técnico Renato Gaúcho é flagrado em praia do Rio de Janeiro após saída do Vasco

    Fora de Campo
    Há 1 dia

    • O Lance! apurou que Carlos Amodeo vinha sofrendo pressão interna, especialmente pelas dificuldades encontradas na captação de novos contratos comerciais. Um dos principais desafios da gestão era a busca por um novo patrocinador máster. O Vasco está sem parceiro no espaço mais nobre da camisa desde o encerramento do vínculo com a Betfair, no início de 2026. O clube mantém conversas com a Sportingbet, mas os valores apresentados até o momento são considerados abaixo das expectativas da diretoria.

    ➡️ Vasco tem interesse na contratação de meia do Real Betis

    No futebol, Fred Luz construiu boa parte de sua trajetória no Flamengo. Ele chegou ao clube em 2013, no primeiro ano da gestão de Eduardo Bandeira de Mello, inicialmente como diretor de marketing. Em 2014, assumiu o cargo de CEO e teve papel importante no processo de reestruturação financeira e administrativa do rival carioca. Sua passagem pelo Rubro-Negro chegou ao fim em 2018.

    continua após a publicidade

    Mais recentemente, em julho de 2025, Fred Luz assumiu o cargo de CEO do Corinthians. Pouco mais de cinco meses depois, sua função foi alterada para consultor financeiro e administrativo. No final de abril deste ano, encerrou sua relação com o clube paulista.

    ➡️ Vasco retoma os treinos com missão de reagir no Brasileirão e avançar em reestruturação

    Fred Luz atuou como CEO do Flamengo entre 2014 e 2018
    Fred Luz atuou como CEO do Flamengo entre 2014 e 2018. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

    ➡️ Aposte em partidas do Vasco no Brasileirão!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade

    Além da chegada de Fred Luz, a estrutura executiva da Vasco SAF também será reforçada por Ricardo Abreu, que assumirá o cargo de Chief Operating Officer (COO). A expectativa é que a nova composição fortaleça a governança corporativa e aumente a capacidade de execução dos projetos estratégicos da companhia.

    ➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

    Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    VascoVasco retoma os treinos com missão de reagir no Brasileirão e avançar em reestruturaçãoHá 3 horas
    Pedrinho está à frente do futebol do Vasco por decisão liminar
    Fora de CampoRivais reagem a possível contratação do Vasco: 'Boto vai deixar?'Há 20 horas
    VascoVasco aproveita pausa da Copa do Mundo para recuperar o gramado de São JanuárioHá 22 horas
    Fora de CampoTécnico Renato Gaúcho é flagrado em praia do Rio de Janeiro após saída do VascoHá 1 dia
    VascoDesgaste com elenco e críticas da torcida: os motivos da saída de Renato Gaúcho do VascoHá 2 dias
    Rayan é o sexto jogador mais novo a jogar uma Copa do Mundo. (Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Fora de CampoAtuação de Rayan em Brasil x Haiti divide opiniões: 'Com todo respeito'Há 2 dias

    Mais LANCE!

    Rayan foi entrevistado por Romário depois de Brasil x Haiti (Foto: Reprodução CazéTV)
    A Romário, Rayan revela nervosismo antes de estreia na Copa: 'Perna tremendo'
    Cria da base do Vasco marca gol em Copa do Mundo na partida entre Turquia e Paraguai
    Matheus Cunha foi autor de 2 gols de 3 da Seleção Brasileira sobre o Haiti. (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Qual time do coração de Matheus Cunha, destaque de Brasil x Haiti?
    Rayan e Endrick entram para lista histórica da Seleção Brasileira em Copas do Mundo
    Nelson Deossa - Real Betis
    Vasco tem interesse na contratação de meia do Real Betis
    Renato Gaúcho se pronuncia após saída do Vasco: 'O futebol é assim mesmo'
    spinelli vasco
    De Rojas a Marino: o raio-x dos reforços contratados pelo Vasco em 2026
    Vasco pode enfrentar jogador da Copa do Mundo que virou fenômeno nas redes; entenda
    Renato Gaúcho Vasco
    Renato Gaúcho demitido do Vasco: veja cinco nomes livres no mercado
    Renato Gaúcho - Vasco
    Veja os números de Renato Gaúcho em sua 3ª passagem pelo Vasco
    Renato Gaúcho em Vasco x Bragantino (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)
    Torcedores do Vasco reagem a demissão de Renato Gaúcho: 'Amadorismo'
    Renato Gaúcho - Vasco
    Vasco demite o técnico Renato Gaúcho
    Andrés Gómez estreia pela Colômbia e encerra jejum do Vasco em Copas do Mundo