Vasco anuncia saída de Carlos Amodeo e oficializa Fred Luz como novo CEO da SAF Dirigente foi peça chave na reestruturação do Flamengo na gestão Bandeira de Mello

O Vasco confirmou nesta segunda-feira (22) a saída de Carlos Amodeo do cargo de CEO da companhia. A decisão foi tomada em comum acordo entre o executivo e o Conselho de Administração, encerrando um ciclo de gestão e abrindo espaço para uma nova fase na administração do clube. Para assumir a principal função executiva da SAF, o Cruz-Maltino acertou a contratação de Fred Luz, profissional que acumulou passagens por Flamengo e Corinthians.

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O Lance! apurou que Carlos Amodeo vinha sofrendo pressão interna, especialmente pelas dificuldades encontradas na captação de novos contratos comerciais. Um dos principais desafios da gestão era a busca por um novo patrocinador máster. O Vasco está sem parceiro no espaço mais nobre da camisa desde o encerramento do vínculo com a Betfair, no início de 2026. O clube mantém conversas com a Sportingbet, mas os valores apresentados até o momento são considerados abaixo das expectativas da diretoria.

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No futebol, Fred Luz construiu boa parte de sua trajetória no Flamengo. Ele chegou ao clube em 2013, no primeiro ano da gestão de Eduardo Bandeira de Mello, inicialmente como diretor de marketing. Em 2014, assumiu o cargo de CEO e teve papel importante no processo de reestruturação financeira e administrativa do rival carioca. Sua passagem pelo Rubro-Negro chegou ao fim em 2018.

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Mais recentemente, em julho de 2025, Fred Luz assumiu o cargo de CEO do Corinthians. Pouco mais de cinco meses depois, sua função foi alterada para consultor financeiro e administrativo. No final de abril deste ano, encerrou sua relação com o clube paulista.

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Fred Luz atuou como CEO do Flamengo entre 2014 e 2018. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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Além da chegada de Fred Luz, a estrutura executiva da Vasco SAF também será reforçada por Ricardo Abreu, que assumirá o cargo de Chief Operating Officer (COO). A expectativa é que a nova composição fortaleça a governança corporativa e aumente a capacidade de execução dos projetos estratégicos da companhia.

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