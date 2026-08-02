Pedro Emanuel ajusta o meio-campo e Vasco começa a mostrar evolução Ajustes no setor central deram mais equilíbrio ao time nas últimas duas partidas

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No futebol, poucos setores influenciam tanto o desempenho coletivo quanto o meio-campo. É dali que nasce a ligação entre defesa e ataque, o controle do ritmo da partida e o equilíbrio entre os setores. Quando essa engrenagem não funciona, é comum que o sistema defensivo fique mais exposto e que os jogadores de frente recebam menos oportunidades para decidir. Em contrapartida, quando o meio ganha consistência, toda a equipe tende a crescer de produção.

Os primeiros sinais da evolução do Vasco sob o comando de Pedro Emanuel passam justamente por esse caminho. Ainda sem os reforços aguardados para a sequência da temporada, o treinador português começa a encontrar uma formação capaz de dar mais equilíbrio ao time e melhorar seu desempenho coletivo.

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A mudança começou a ficar evidente na partida de volta contra o Independiente Medellín, pela Copa Sul-Americana. Depois de um primeiro tempo de pouca criatividade, a entrada de Jair transformou a dinâmica da equipe. Atuando ao lado de Thiago Mendes, o volante passou a oferecer mais qualidade na saída de bola, aproximou os setores e permitiu que o Vasco construísse mais jogadas e criasse oportunidades na etapa final.

O desempenho voltou a aparecer diante do Fluminense. Durante o primeiro tempo, o Cruz-Maltino conseguiu competir de igual para igual com um adversário de elenco mais profundo e um trabalho mais consolidado. A equipe mostrou organização, ocupou melhor os espaços e conseguiu construir suas jogadas com mais naturalidade, muito em função da atuação do meio-campo.

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Quando Jair deixou o gramado na segunda etapa e Barros entrou, o cenário mudou. O Vasco ganhou força na marcação, mas perdeu qualidade na circulação da bola e passou a ter mais dificuldades para criar jogadas trabalhadas. A equipe ficou mais dependente de lançamentos e de iniciativas individuais, reduzindo o controle que havia exercido durante parte do primeiro tempo.

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Boa parte dessa evolução passou novamente pelos pés de Jair. Apesar de não ter a mesma intensidade defensiva de Barros, o volante oferece uma característica que o Vasco vinha sentindo falta: capacidade de construção.

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Após o empate com o Fluminense, Pedro Emanuel afirmou que a evolução da equipe é consequência da assimilação das ideias de jogo e da retomada da confiança do elenco. O treinador reconheceu que o curto período de trabalho ainda limita avanços maiores, mas destacou a postura dos jogadores desde sua chegada.

- Não temos tido tempo. Tem que dar valor à capacidade que o grupo teve de absorver as nossas ideias, estar receptivo às mudanças para nos ajudar a melhorar individual e coletivamente. O grupo tem sido exemplar. Pouco a pouco está recuperando a confiança e acreditando em si mesmo. Estamos no caminho que eu pretendo.

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O português também ressaltou que os jogadores têm executado o plano de jogo traçado para cada partida. Na avaliação dele, mesmo que a qualidade das atuações ainda oscile em alguns momentos, o comprometimento do elenco durante esse processo é um indicativo de que a equipe está no caminho para se tornar mais consistente.

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Mesmo antes da chegada de reforços, Pedro Emanuel parece ter encontrado uma base para o setor. A tendência é que Thiago Mendes e Jair formem a dupla responsável por dar equilíbrio ao meio-campo, enquanto a terceira vaga pode variar de acordo com a estratégia para cada confronto. Ramon Rique oferece intensidade, Tchê Tchê acrescenta experiência e versatilidade, enquanto Rojas pode dar um perfil mais criativo quando a equipe precisar de um articulador.

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Thiago Mendes comemora gol marcado pelo Vasco contra o Independiente Medellín (Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

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A negociação por Santiago Sosa, que está perto de ser concluída, tende a aumentar as opções do treinador. Desta forma, seria possível imaginar um meio com Sosa de primeiro volante, Jair de segundo e Thiago Mendes mais solto a frente, com liberdade para pisar na área.

Enquanto o reforço não chega, Pedro Emanuel demonstra conhecer cada vez melhor o elenco e encontrar soluções com as peças que já tem à disposição.

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Às vésperas do sexto jogo à frente do Vasco, o treinador português começa a desenhar uma identidade para a equipe. O desempenho ainda oscila, mas os sinais de evolução são claros, especialmente no meio-campo. Se conseguir consolidar esse setor e ganhar novas alternativas com a chegada de reforços, o Vasco terá uma base mais sólida para buscar uma reação na sequência da temporada.