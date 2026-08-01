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Pedro Emanuel define Vasco com modificações para enfrentar o Fluminense

Jair e David iniciam entre os titulares

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 16:33
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Pedro Emanuel em Vasco x Mirassol
Pedro Emanuel em Vasco x Mirassol (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

O Vasco está escalado para enfrentar o Fluminense neste sábado (1), às 17h30 (de Brasília), pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o confronto, o treinador Pedro Emanuel fez algumas substituições na equipe que enfrentou o Independiente Medellín no meio de semana pela Sul-Americana.

➡️ Vasco x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

O setor mais modificado foi o meio-campo. O Cruz-Maltino não vai contar com o capitão Thiago Mendes, que foi expulso na última partida da competição contra o Paysandu. Para o seu lugar, o treinador português escolheu Jair para entrar no seu lugar. Ele vai formar a trinca de volantes com Tchê Tchê e Ramon Rique. No ataque, David ganha a disputa com Spinelli e Brenner e inicia o jogo.

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➡️ Vasco x Fluminense: ao vivo tudo do jogão pela Copa do Brasil

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Tchê Tchê e Ramon Rique; Adson, Andrés Gómez e David (Técnico: Pedro Emanuel)

➡️ Vasco x Fluminense: Hulk e Pedro Emanuel voltam a se enfrentar após parceria no Porto

Jair tenta passe na partida entre Vasco e Mirassol
Jair em campo na partida entre Vasco e Mirassol (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Tudo sobre Vasco x Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA
Vasco 🆚 Fluminense
🏆 Copa do Brasil – Oitavas de final (jogo de ida)

📆 Data e horário: sábado, 1º de agosto, às 17h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime Video e GE TV
🕴️ Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael da Silva Alves (RS)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)

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