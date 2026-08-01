Gol perdido em Vasco x Fluminense choca torcedores: 'Sozinho' Clássico acontece pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Vasco e Fluminense se enfrentam neste sábado (1), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Durante o segundo tempo da partida, o meia Tchê Tchê desperdiçou uma oportunidade clara de gol para a equipe cruz-maltina. O lance viralizou nas redes sociais.

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O cronômetro marcava dez minutos, quando Paulo Henrique acertou um cruzamento na medida para Tchê Tchê. O camisa três subiu mais alto que a defesa tricolor para cabecear livre dentro da área.

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Apesar da liberdade entre os defensores, o arremate do jogador não saiu com precisão e passou longe do gol de Leonardo Jardim. Nas redes sociais, torcedores do Vasco lamentaram a chance desperdiçada pelo atleta. Veja abaixo:

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Olha o gol que o Tche Tche me perde... cabeceou sozinho cara — Crvg da Zoeira (@crvgdazoeiraa) August 1, 2026

Crl cruzamento perfeito do PH, mas foi para o tchê tchê aí complica — Vitor (@joaovitorsqn) August 1, 2026

simplesmente SEM CONDIÇÕES um jogador profissional perder o gol que o tche tche perdeu pic.twitter.com/SqlaaYEAHo — edits crvg ✠ (@editscrvg) August 1, 2026

Olha a cabeçada do Tchê Tchê — Henrique Mathias - OJogoDireto (@ojogodireto) August 1, 2026

Tchê Tchê perdeu a chance mais clara do Vasco na partida! pic.twitter.com/ZB8l2XG6CA — LÉO LACERDA NTV (@leolacerdantv) August 1, 2026

Como foi Vasco x Fluminense?

Primeiro tempo de muitos erros por parte das duas equipes, principalmente nas construções ofensivas, o que gerou 45 minutos com poucas chances claras de gol. Os 10 primeiros minutos foram de domínio do Vasco, mas sem levar grande perigo ao gol de Fábio. Depois as equipes se alternaram bastante em quem estava melhor, mas as melhores chances da primeira etapa foram do Fluminense.

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No segundo tempo, as duas equipes criaram boas oportunidades para abrir o placar. Pelo lado do Fluminense, Cannobio finalizou para fora e John Kennedy parou em grande defesa de Léo Jardim. Já a melhor chance do Vasco saiu dos pés — ou melhor, da cabeça — de Tchê Tchê, que apareceu livre na área, mas cabeceou para fora. Com o empate sem gols, a decisão da vaga ficou para a próxima quarta-feira.

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