Vasco tem interesse na contratação de meia do Real Betis Cruz-Maltino busca acordo com o clube espanhol por Nelson Deossa

O Vasco tem interesse na contratação do meia Nelson Deossa, do Real Betis, da Espanha, para reforçar o elenco na atual janela de transferências. A operação é considerada complexa devido aos altos valores envolvidos e ainda não está próxima de um desfecho, mas o colombiano é um dos nomes analisados e discutidos pela diretoria cruz-maltina que pode fazer uma proposta oficial nos próximos dias.

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Deossa pode deixar o clube espanhol nesta janela e desperta interesse de outras equipes do mercado internacional, o que aumenta a concorrência pela contratação do jogador.

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Revelado pelo Atlético Huila, da Colômbia, o meio-campista ganhou destaque no futebol mexicano atuando por Pachuca e Monterrey, período em que também chegou à seleção colombiana. Em agosto de 2025, foi contratado pelo Real Betis por 11,9 milhões de euros (aproximadamente R$ 76 milhões).

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Nelson Deossa em ação pelo Monterrey (Foto: Reprodução)

Na temporada 2025/26, Deossa participou de 33 partidas pelo clube espanhol e contribuiu com uma assistência. Sem conseguir se firmar como titular absoluto, o atleta passou a ser visto como uma possível negociação pelo Betis nesta janela.

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Aos 26 anos, o colombiano atua principalmente como volante, uma das posições consideradas prioritárias pelo Vasco para reforçar o setor de meio-campo. A ideia seria formar uma dupla ao lado de Thiago Mendes.

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Caso a contratação seja concretizada, Deossa se tornará o quinto colombiano do elenco vascaíno, que já conta com Rojas, Marino Hinestroza, Carlos Cuesta e Andrés Gómez, reforçando ainda mais a presença do país vizinho no elenco cruz-maltina.

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