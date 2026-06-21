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Rivais reagem a possível contratação do Vasco: 'Boto vai deixar?'

Meia colombiano pertence ao Real Bétis

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 16:59
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Pedrinho está à frente do futebol do Vasco por decisão liminar
Pedrinho é o presidente do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

O Vasco demonstrou interesse na contratação do meia Nelson Deossa, do Real Betis, da Espanha, neste sábado (20). A diretoria do Cruz-Maltino quer reforçar o meio-campo, e rivais reagiram à possível chegada do colombiano nas redes sociais.

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  • Raphael Claus em Espanha x Arábia na Copa do Mundo (Foto:Reuters/Brett Davis/Folhapress)

    Atitude de Raphael Claus na Copa do Mundo viraliza: ‘Nunca será’

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    • Deossa pode deixar o clube espanhol nesta janela e desperta interesse de outras equipes do mercado internacional, o que aumenta a concorrência do Vasco pela contratação do jogador. A operação é considerada complexa devido aos altos valores envolvidos e ainda não está próxima de um desfecho, mas o colombiano é um dos nomes analisados e discutidos pela diretoria cruz-maltina que pode fazer uma proposta oficial nos próximos dias.

    ➡️Atitude de Raphael Claus na Copa do Mundo viraliza: 'Nunca será'

    Nas redes sociais, torcedores de clubes rivais do Vasco reagiram à possível contratação. A maioria se impressionou pela grande qualidade do jogador. Veja os comentários abaixo:

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    Nelson Deossa, do Real Betis, interessa ao Vasco (Foto; Reprodução)
    Nelson Deossa, do Real Betis, interessa ao Vasco (Foto; Reprodução)

    Veja comentários dos rivais

    Conheça o possível reforço do Vasco

    Revelado pelo Atlético Huila, da Colômbia, o meio-campista ganhou destaque no futebol mexicano atuando por Pachuca e Monterrey, período em que também chegou à seleção colombiana. Em agosto de 2025, foi contratado pelo Real Betis por 11,9 milhões de euros (aproximadamente R$ 76 milhões).

    Na temporada 2025/26, Deossa participou de 33 partidas pelo clube espanhol e contribuiu com uma assistência. Sem conseguir se firmar como titular absoluto, o atleta passou a ser visto como uma possível negociação pelo Betis nesta janela.

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    Aos 26 anos, o colombiano atua principalmente como volante, uma das posições consideradas prioritárias pelo Vasco para reforçar o setor de meio-campo. A ideia seria formar uma dupla ao lado de Thiago Mendes.

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    Caso a contratação seja concretizada, Deossa se tornará o quinto colombiano do elenco vascaíno, que já conta com Rojas, Marino Hinestroza, Carlos Cuesta e Andrés Gómez, reforçando ainda mais a presença do país vizinho no elenco cruz-maltina.

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