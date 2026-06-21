Rivais reagem a possível contratação do Vasco: 'Boto vai deixar?' Meia colombiano pertence ao Real Bétis

O Vasco demonstrou interesse na contratação do meia Nelson Deossa, do Real Betis, da Espanha, neste sábado (20). A diretoria do Cruz-Maltino quer reforçar o meio-campo, e rivais reagiram à possível chegada do colombiano nas redes sociais.

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Deossa pode deixar o clube espanhol nesta janela e desperta interesse de outras equipes do mercado internacional, o que aumenta a concorrência do Vasco pela contratação do jogador. A operação é considerada complexa devido aos altos valores envolvidos e ainda não está próxima de um desfecho, mas o colombiano é um dos nomes analisados e discutidos pela diretoria cruz-maltina que pode fazer uma proposta oficial nos próximos dias.

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Nas redes sociais, torcedores de clubes rivais do Vasco reagiram à possível contratação. A maioria se impressionou pela grande qualidade do jogador. Veja os comentários abaixo:

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Nelson Deossa, do Real Betis, interessa ao Vasco (Foto; Reprodução)

Veja comentários dos rivais

Esse sim é um reforço de peso!

Acabou com o jogo no Patchuca 3x0 Botafogo no mundial

E na copa de clubes jogou mt bola pelo Monterrey.

Vários clubes europeus se interessaram.

Ótimo reforço! — 2V ☠️ (@VtMonteiro10) June 21, 2026

Baita contratação — Cauã 🤍💚 (@silva_caua46829) June 21, 2026

José Boto vai deixar isso acontecer? — Luffy (@piratasFLA) June 19, 2026

vasco contratar o deossa? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — lawrence 👉🏻😝👈🏻 (@lawrenc49860167) June 19, 2026

Conheça o possível reforço do Vasco

Revelado pelo Atlético Huila, da Colômbia, o meio-campista ganhou destaque no futebol mexicano atuando por Pachuca e Monterrey, período em que também chegou à seleção colombiana. Em agosto de 2025, foi contratado pelo Real Betis por 11,9 milhões de euros (aproximadamente R$ 76 milhões).

Na temporada 2025/26, Deossa participou de 33 partidas pelo clube espanhol e contribuiu com uma assistência. Sem conseguir se firmar como titular absoluto, o atleta passou a ser visto como uma possível negociação pelo Betis nesta janela.

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Aos 26 anos, o colombiano atua principalmente como volante, uma das posições consideradas prioritárias pelo Vasco para reforçar o setor de meio-campo. A ideia seria formar uma dupla ao lado de Thiago Mendes.

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Caso a contratação seja concretizada, Deossa se tornará o quinto colombiano do elenco vascaíno, que já conta com Rojas, Marino Hinestroza, Carlos Cuesta e Andrés Gómez, reforçando ainda mais a presença do país vizinho no elenco cruz-maltina.