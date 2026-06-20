logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Técnico Renato Gaúcho é flagrado em praia do Rio de Janeiro após saída do Vasco

Vínculo com o clube cruz-maltino chegou ao fim na última quinta-feira (18)

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 18:43
Favorite o Lance! no Google
Renato Gaúcho na partida entre Vasco e Coritiba (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Renato Gaúcho na partida entre Vasco e Coritiba (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Renato Gaúcho aproveitou o sábado (20) para curtir a Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, ao lado da filha Carol Portaluppi. O treinador de 63 anos está sem clube desde que deixou o Vasco na última quinta-feira (18), após menos de quatro meses de contrato.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Cria da base do Vasco marca gol em Copa do Mundo na partida entre Turquia e Paraguai

    Copa do Mundo
    Há 18 horas
  • Lance!

    Desgaste com elenco e críticas da torcida: os motivos da saída de Renato Gaúcho do Vasco

    Vasco
    Há 17 horas
  • Nelson Deossa - Real Betis

    Vasco tem interesse na contratação de meia do Real Betis

    Vasco
    Há 21 horas

    • ➡️ Atuação de jogador do Palmeiras na Copa do Mundo encanta: 'Impressionante'

    Na praia, o técnico jogou futevôlei enquanto Carol, de 32 anos, praticou surfe. A aparição da jovem no mar chama atenção pela coincidência com uma publicação feita por ela no dia anterior, em que relatou a quebra de sua prancha e levantou dúvidas sobre a possibilidade de conserto.

    ➡️ Globo alcança mais de 50 milhões de pessoas com Brasil x Haiti

    Detalhes da saída de Renato Gaúcho do Vasco

    Vasco anunciou na noite desta quinta-feira (18) a demissão do técnico Renato Gaúcho. Segundo a nota divulgada pelo clube, a decisão foi tomada em comum acordo. O contrato não previa multa em caso de rescisão. O elenco profissional se reapresenta das férias na próxima segunda-feira (22).

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Renato assumiu a equipe em março deste ano e esteve à frente do time em 18 partidas, com sete vitórias, cinco empates e seis derrotas. Esta foi a terceira passagem do ex-jogador no comando do Cruz-Maltino; ele já havia treinado a equipe entre 2005 e 2007 e outra vez em 2008.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Nota oficial do clube

    "O Vasco da Gama informa que Renato Gaúcho não é mais o treinador da equipe profissional.

    A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes.

    O Vasco agradece ao técnico e sua comissão pelos serviços prestados durante sua terceira passagem pelo clube e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras."

    continua após a publicidade
    Renato Gaúcho durante a coletiva do Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Paraguai Copa do Mundo
    Fora de CampoAtuação de jogador do Palmeiras na Copa do Mundo encanta: 'Impressionante'Há 7 minutos
    Narrador publicou bastidores de transmissão nas redes sociais (Foto: Rogério Pallatta/SBT)
    Seleção Brasileira'Cadê a cerveja?': Galvão Bueno mostra bastidores de Brasil x HaitiHá 12 minutos
    Everaldo Marques realizou a transmissão entre Brasil x Haiti (Foto/Divulgação)
    Fora de CampoGlobo alcança mais de 50 milhões de pessoas com Brasil x HaitiHá 27 minutos
    Raphinha sofre lesão em Brasil x Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)
    Fora de CampoNotícia sobre lesão de Raphinha na Copa do Mundo movimenta torcedoresHá 51 minutos
    Memphis Depay, do Corinthians, na Copa do Mundo (Foto: Fotoarena/Folhapress
    Fora de CampoAtuação de Memphis Depay em Holanda x Suécia repercute: 'Nunca vi'Há 1 hora
    Equipe do SBT paraa cobertura da Copa do Mundo
    Fora de CampoBrasil x Haiti: SBT bate recorde e alcança melhor audiência do canal desde 2024Há 2 horas

    Mais LANCE!

    Raphinha havia se recuperado de uma lesão no Barcelona recentemente (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Veja conversa de Raphinha com comissão técnica em momento de lesão
    Preocupações e elogios a Vini Jr: colunistas do Lance! analisam Brasil contra o Haiti
    Jérémy Doku está em sua segunda Copa do Mundo (Foto: Stanislav Filippov/AFP)
    Apresentadora ataca Doku por querer ir a nascimento do filho: 'Pai é inútil'
    SBT Sports exibirá programa especial para Copa do Mundo (Foto: Divulgação/SBT)
    Copa do Mundo: SBT Sports mostra como passageiros assistiram a Brasil e Haiti durante voo
    Arrascaeta, do Flamengo, durante partida do Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguai)
    Arrascaeta projeta confronto contra Cabo Verde e avisa: 'Nada de Vozinha'
    Djalminha - ESPN
    Djalminha critica atuação da Seleção Brasileira e alerta: 'Muito vulnerável'
    Casemiro é um dos líderes da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
    Torcedores criticam resposta de Casemiro após jogo do Brasil: 'Marra'
    tiago-leifert-sbt
    Qual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT neste domingo (21)?
    Fernanda Gentil, Romário e Chico Moedas durante a transmissão do pré-jogo entre Brasil e Haiti. (Foto: Reproduçã)
    Casimiro alfineta Chico Moedas após entrevista com Paquetá: '4 a 2 pra Globo'
    Carlo Ancelotti comanda o Brasil diante do Haiti (Foto: IMAGO/Folhapress)
    Fala de Ancelotti sobre Neymar após Brasil x Haiti enlouquece torcedores
    Paraguai Copa do Mundo
    Turquia x Paraguai: veja os melhores momentos do jogo do Grupo D da Copa do Mundo
    Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)
    Qual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (20)?
    CazéTV e Globo
    Brasil x Haiti: veja como foi a guerra de audiência entre Globo e CazéTV
    Brasil x Haiti registra grande aumento de espectadores no Grupo Globo (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)
    Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (20)?