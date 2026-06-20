Técnico Renato Gaúcho é flagrado em praia do Rio de Janeiro após saída do Vasco Vínculo com o clube cruz-maltino chegou ao fim na última quinta-feira (18)

Renato Gaúcho aproveitou o sábado (20) para curtir a Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, ao lado da filha Carol Portaluppi. O treinador de 63 anos está sem clube desde que deixou o Vasco na última quinta-feira (18), após menos de quatro meses de contrato.

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Na praia, o técnico jogou futevôlei enquanto Carol, de 32 anos, praticou surfe. A aparição da jovem no mar chama atenção pela coincidência com uma publicação feita por ela no dia anterior, em que relatou a quebra de sua prancha e levantou dúvidas sobre a possibilidade de conserto.

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Detalhes da saída de Renato Gaúcho do Vasco

O Vasco anunciou na noite desta quinta-feira (18) a demissão do técnico Renato Gaúcho. Segundo a nota divulgada pelo clube, a decisão foi tomada em comum acordo. O contrato não previa multa em caso de rescisão. O elenco profissional se reapresenta das férias na próxima segunda-feira (22).

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Renato assumiu a equipe em março deste ano e esteve à frente do time em 18 partidas, com sete vitórias, cinco empates e seis derrotas. Esta foi a terceira passagem do ex-jogador no comando do Cruz-Maltino; ele já havia treinado a equipe entre 2005 e 2007 e outra vez em 2008.

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Nota oficial do clube

"O Vasco da Gama informa que Renato Gaúcho não é mais o treinador da equipe profissional.

A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes.

O Vasco agradece ao técnico e sua comissão pelos serviços prestados durante sua terceira passagem pelo clube e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras."

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