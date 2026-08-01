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Vasco e Fluminense ficam no empate e deixam decisão para quarta-feira

Equipes empataram em 0 a 0 no Maracanã

PorPedro CobaleaMauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 19:23
Atualizado há 31 minutos
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Jogadores de Vasco e Fluminense disputam bola duante clássico
Jogadores de Vasco e Fluminense disputam bola durante o clássico (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Vasco e Fluminense empataram sem gols na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), novamente no Maracanã, para decidir quem avança para as quartas de final da competição.

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Como foi Vasco x Fluminense

Primeiro tempo morno

Primeiro tempo de muitos erros por parte das duas equipes, principalmente nas construções ofensivas, o que gerou 45 minutos com poucas chances claras de gol. Os 10 primeiros minutos foram de domínio do Vasco, mas sem levar grande perigo ao gol de Fábio. Depois as equipes se alternaram bastante em quem estava melhor, mas as melhores chances da primeira etapa foram do Fluminense.

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Hércules e Jair disputam bola durante clássico enfre Fluminense e Vasco no Maracanã
Hércules e Jair disputam bola durante clássico entre Fluminense e Vasco no Maracanã (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress)

Equipes desperdiçam chances

No segundo tempo, as duas equipes criaram boas oportunidades para abrir o placar. Pelo lado do Fluminense, Cannobio finalizou para fora e John Kennedy parou em grande defesa de Léo Jardim. Já a melhor chance do Vasco saiu dos pés — ou melhor, da cabeça — de Tchê Tchê, que apareceu livre na área, mas cabeceou para fora. Com o empate sem gols, a decisão da vaga ficou para a próxima quarta-feira.

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As duas equipes desperdiçaram chances de tirar o zero do placar. Do lado cruz-maltino, Tchê Tchê teve a chance de cabecear sozinho, próximo à pequena área, mas mandou para fora. No Tricolor, John Kennedy saiu cara a cara com Léo Jardim e bateu em cima do goleiro.

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Deu aula 🏅

Léo Jardim foi o principal jogador do Vasco, com duas defesas importantes para evitar que o rival saísse na frente. No Fluminense, Ignácio foi o principal destaque, com 12 contribuições defensivas e ajudando o Tricolor a não ser vazado.

Ficou abaixo 📉

No Vasco, Andrés Gómez deixou a desejar. O colombiano não conseguiu ser efetivo nem nos passes, nem nos dribles, perdendo a bola 18 vezes e perdendo duelos com a defesa tricolor. No Fluminense, Lucho Acosta pouco contribuiu e acabou substituído aos 24 minutos do segundo tempo.

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Ei, Juiz! 😡

No intervalo do jogo, Agustín Canobbio reclamou da arbitragem de Ramon Abatti Abel. O atacante do Fluminense cobrou respeito ao árbitro, afirmando que "ele fala mal e te olha igual a um maluco".

✅ FICHA TÉCNICA
Vasco 🆚 Fluminense
🏆 Copa do Brasil – Oitavas de final (jogo de ida)

📆 Data e horário: sábado, 1º de agosto, às 17h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
🕴️ Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael da Silva Alves (RS)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)
⚽ Gols: -
🟨 Cartões amarelos: Andrés Gómez (VAS), Canobbio (FLU), Spinelli (VAS) e Lucho Acosta (FLU)
🟥 Cartões vermelhos: -

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Escalação do Vasco (Treinador: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Tchê Tchê e Ramon Rique (Rojas); Adson (Nuno Moreira), Andrés Gómez e David (Spinelli) (Técnico: Pedro Emanuel).

Escalação do Fluminense (Treinador: Luis Zubeldía)

Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello e Guilherme Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta (Nonato); Savarino (Soteldo), Canobbio (Serna) e John Kennedy (Hulk).

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