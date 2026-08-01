Lance de Canobbio em Vasco x Fluminense irrita torcedores: 'Difícil'
Equipes se enfrentam pela Copa do Brasil
O primeiro tempo do confronto entre Vasco e Fluminense, deste sábado (1), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil terminou em um empate sem gols. No período, quem teve a chance mais clara de marcar foi o atacante Canobbio, mas o uruguaio não conseguiu convertê-la.
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O cenário incomodou parte dos torcedores do Fluminense. A jogada aconteceu aos 33 minutos, quando Canobbio recebeu um passe em velocidade pela ponta direita. Ele invadiu a área e finalizou cruzado, mas o arremate saiu pela linha de fundo.
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Nas redes sociais, alguns tricolores não aprovaram a decisão do atacante na jogada. Alguns torcedores chamaram atenção para a falta de precisão no chute e, teve também, quem observou a possibilidade de um passa para John Kennedy dentro da área. Veja a repercussão da jogada abaixo:
Que chance teve o Fluminense.— Doentes por Futebol ⚽ (@DoentesPFutebol) August 1, 2026
Canobbio chutou cruzado, mas a bola passou em frente ao gol e saiu. pic.twitter.com/TfWQruxoZX
As chances caindo no pé do Canobbio.— Edson Nascimento (@ed_nascimentojr) August 1, 2026
Vai ser difícil ganhar assim
A finalização do atleta Canobbio é uma das coisas mais bizarras que tem— ғғᴄ (@_heitortm) August 1, 2026
Segundo jogo que o Canobbio perde oportunidades claras.— Ferreira (@Ferreirafut_) August 1, 2026
Inacreditável.
Se tiver apenas o Canobbio e a trave ainda será difícil ele chutar certo.— Luiz (@WLuizCarvalho) August 1, 2026
o canobbio ODEIA o Fluminense— Daniel (@odanielalves12) August 1, 2026
tive a prova agora
Como foi Vasco x Fluminense?
Primeiro tempo de muitos erros por parte das duas equipes, principalmente nas construções ofensivas, o que gerou 45 minutos com poucas chances claras de gol. Os 10 primeiros minutos foram de domínio do Vasco, mas sem levar grande perigo ao gol de Fábio. Depois as equipes se alternaram bastante em quem estava melhor, mas as melhores chances da primeira etapa foram do Fluminense.
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No segundo tempo, as duas equipes criaram boas oportunidades para abrir o placar. Pelo lado do Fluminense, Cannobio finalizou para fora e John Kennedy parou em grande defesa de Léo Jardim. Já a melhor chance do Vasco saiu dos pés — ou melhor, da cabeça — de Tchê Tchê, que apareceu livre na área, mas cabeceou para fora. Com o empate sem gols, a decisão da vaga ficou para a próxima quarta-feira.
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