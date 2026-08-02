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Jair avalia disputa no meio-campo e chegada de Sosa ao Vasco: 'Todo mundo quer'

Volante foi titular no empate com o Fluminense, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

PorMauricio LuzPedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 18:03
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Jair em ação pelo Vasco contra o Fluminense
Jair em ação pelo Vasco contra o Fluminense no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Titular no empate por 0 a 0 com o Fluminense, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, Jair comentou a concorrência por espaço no meio-campo do Vasco. O volante avaliou a disputa interna como positiva e afirmou que a provável chegada do argentino Santiago Sosa aumentará as opções do elenco.

➡️ Pedro Emanuel ajusta o meio-campo e Vasco começa a mostrar evolução

Jair começou entre os titulares por causa da suspensão de Thiago Mendes e elogiou os companheiros do setor, citando Hugo Moura, Cocão e JP como peças importantes para a equipe. Ao falar sobre Sosa, cuja contratação está próxima de ser concluída pelo Vasco, o camisa 8 afirmou que o reforço também poderá agregar ao grupo.

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— Disputa sadia, todo mundo quer jogar, todo mundo é importante. Independentemente de quem o mister escolher, vai dar o seu melhor. O Cocão estava vindo numa sequência de titular, hoje ele começou no banco, entrou e nos ajudou. Hugo Moura, que estava suspenso, tem nos ajudado muito também. O JP é um cara que nunca se esconde quando o jogo aperta, é um cara importante também no nosso grupo. Então acho que todos esses volantes que estão jogando estão vindo bem. E o Sosa também, se concluir a contratação, vai estar nos ajudando também — avaliou Jair.

O Vasco está perto de oficializar a contratação de Santiago Sosa, volante do Racing. As negociações avançaram nos últimos dias e, segundo apuração do Lance!, restam apenas os trâmites finais para a assinatura dos documentos. O argentino, inclusive, ficou fora da relação do Racing para a partida contra o Tigre enquanto os clubes trabalham para concluir a transferência.

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Jair descarta superioridade do Fluminense contra o Vasco

Jair também analisou o empate sem gols no Maracanã e valorizou a atuação defensiva da equipe. Na avaliação do volante, o Fluminense levou perigo principalmente em lances originados por erros do Vasco, e não por construções ofensivas do adversário. O jogador ainda destacou a evolução do time desde a chegada do técnico Pedro Emanuel.

— Jogo como esse é decidido no detalhe. Eu não vejo que o Fluminense criou tanto. As chances que eles tiveram foram muito mais falhas nossas de erro de passe do que criações deles. Então é importante a gente frisar que teve mais um jogo em que a gente não tomou gol. A gente tá numa crescente grande, uma evolução com o treinador novo. Espero que a gente possa fazer um grande jogo na quarta-feira e sair com a classificação — analisou o volante.

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Vasco e Fluminense voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Quem vencer garante vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

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Jair em ação pelo Vasco contra o Fluminense
Jair em ação pelo Vasco contra o Fluminense no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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