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Discussão em Vasco x Fluminense viraliza: 'Já expulsaram por menos'

Clássico carioca abre disputa por vaga nas quartas de final da competição

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 18:31
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Paulo Henrique e Guga se encaram durante Vasco x Fluminense
Paulo Henrique e Guga se encararam durante Vasco x Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Vasco Fluminense estão se enfrentando neste sábado (1), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, e uma discussão entre Paulo Henrique e Guga gerou repercussão nas redes sociais.

➡️Público baixo em Vasco x Fluminense chama atenção: 'Loucura'

Quando o cronometro marcava os 34 minutos da primeira etapa, Paulo Henrique, lateral-direito do Vasco sofre a falta de Guga e quando se levanta encara o jogador. Veja o lance:

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Nas redes sociais, torcedores dividiram opiniões onde alguns comentaram que o lance deveria ser cartão para ambos, e outros internautas apontaram simulação do Guga. Veja a repercussão:

➡️ Análise: as boas, más e péssimas notícias do Fluminense no empate com o Bahia

Como está o Vasco

Vasco chega às oitavas após eliminar o Paysandu. A equipe venceu o jogo de ida por 2 a 0 e empatou por 2 a 2 na volta, garantindo a classificação para a próxima fase.

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Para o clássico, o técnico Pedro Emanuel deve manter a base da equipe. Johan RojasAdson Nuno Moreira disputam uma vaga no setor ofensivo. Expulso diante do PaysanduThiago Mendes é desfalque, e Jair Barros são as opções para o lugar do volante.

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Fluminense e Vasco estão se enfrentando novamente na Copa do Brasil
Fluminense e Vasco estão se enfrentando novamente na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Como está o Fluminense

Fluminense avançou às oitavas depois de superar o Operário-PR. Após empate sem gols no primeiro confronto, venceu o jogo de volta por 2 a 1, no Maracanã, com gols de Savarino Lucho Acosta.

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Luis Zubeldía tem muitos desfalques para a partida. Thiago Silva Freytes se lesionaram no empate com o Bahia na última quarta-feira (29) e se juntam a Millán Jemmes no departamento médico. Desta forma, Ignácio e Igor Rabello são as opções para a zaga tricolor. No ataque, John Kennedy reforça o time após cumprir suspensão no Brasileirão.

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