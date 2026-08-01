Discussão em Vasco x Fluminense viraliza: 'Já expulsaram por menos'
Clássico carioca abre disputa por vaga nas quartas de final da competição
Vasco e Fluminense estão se enfrentando neste sábado (1), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, e uma discussão entre Paulo Henrique e Guga gerou repercussão nas redes sociais.
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Quando o cronometro marcava os 34 minutos da primeira etapa, Paulo Henrique, lateral-direito do Vasco sofre a falta de Guga e quando se levanta encara o jogador. Veja o lance:
A encarada entre Paulo Henrique e Guga. Lateral do Fluminense desabou.— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 1, 2026
🎥 @tvglobo | @geglobo pic.twitter.com/goys74jGRS
Nas redes sociais, torcedores dividiram opiniões onde alguns comentaram que o lance deveria ser cartão para ambos, e outros internautas apontaram simulação do Guga. Veja a repercussão:
Já expulsaram jogador por menos, mas tudo bem!— 🏆 Bi mundial 🏆(52-73) (@robertocrazyfly) August 1, 2026
Aqui é sem choro
ph derrubando com a força do pensamento 🔥— helena reis (@helenacreis) August 1, 2026
Guga simulou muito kkkkk PH fez nada— luís ft (@luisfttx) August 1, 2026
Se eu fosse o juiz expulsava os dois— Ryan 🃏 (@7RyanJr7) August 1, 2026
No caso do jogador q simulou né ? Tinha q levar cartão mesmo— Real Vasco da Gama ◤✠◢ (@LaelsonFerrei11) August 1, 2026
Pô mano, o jogador de vcs simulou descaradamente kkkkkkkkk— Mzs (@Moizes0liveira) August 1, 2026
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Como está o Vasco
O Vasco chega às oitavas após eliminar o Paysandu. A equipe venceu o jogo de ida por 2 a 0 e empatou por 2 a 2 na volta, garantindo a classificação para a próxima fase.
Para o clássico, o técnico Pedro Emanuel deve manter a base da equipe. Johan Rojas, Adson e Nuno Moreira disputam uma vaga no setor ofensivo. Expulso diante do Paysandu, Thiago Mendes é desfalque, e Jair e Barros são as opções para o lugar do volante.
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Como está o Fluminense
O Fluminense avançou às oitavas depois de superar o Operário-PR. Após empate sem gols no primeiro confronto, venceu o jogo de volta por 2 a 1, no Maracanã, com gols de Savarino e Lucho Acosta.
Luis Zubeldía tem muitos desfalques para a partida. Thiago Silva e Freytes se lesionaram no empate com o Bahia na última quarta-feira (29) e se juntam a Millán e Jemmes no departamento médico. Desta forma, Ignácio e Igor Rabello são as opções para a zaga tricolor. No ataque, John Kennedy reforça o time após cumprir suspensão no Brasileirão.
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