Dê suas notas: avalie as atuações em Vasco x Fluminense
Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil termina em empate por 0 a 0
Vasco e Fluminense não saíram do 0 a 0 neste sábado (1°), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com o placar zerado, os defensores saem como destaques das equipes, e a decisão fica para o jogo de volta, na quarta-feira (5). Na sua opinião, algum deles foi o grande destaque do jogo ou outro jogador brilhou mais? Avalie o desempenho dos jogadores:
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Vasco x Fluminense: como foi o jogo?
Primeiro morno
Primeiro tempo de muitos erros por parte das duas equipes, principalmente nas construções ofensivas, o que gerou 45 minutos com poucas chances claras de gol. Os 10 primeiros minutos foram de domínio do Vasco, mas sem levar grande perigo ao gol de Fábio. Depois as equipes se alternaram bastante em quem estava melhor, mas as melhores chances da primeira etapa foram do Fluminense.
Equipes desperdiçam chances
No segundo tempo, as duas equipes criaram boas oportunidades para abrir o placar. Pelo lado do Fluminense, Cannobio finalizou para fora e John Kennedy parou em grande defesa de Léo Jardim. Já a melhor chance do Vasco saiu dos pés — ou melhor, da cabeça — de Tchê Tchê, que apareceu livre na área, mas cabeceou para fora. Com o empate sem gols, a decisão da vaga ficou para a próxima quarta-feira (5).
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