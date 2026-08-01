Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Dê suas notas: avalie as atuações em Vasco x Fluminense

Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil termina em empate por 0 a 0

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 19:25
Favorite o Lance! no Google
Hércules e Jair disputam bola durante clássico enfre Fluminense e Vasco no Maracanã
Hércules e Jair disputam bola durante clássico enfre Fluminense e Vasco no Maracanã (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress)

Vasco e Fluminense não saíram do 0 a 0 neste sábado (1°), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com o placar zerado, os defensores saem como destaques das equipes, e a decisão fica para o jogo de volta, na quarta-feira (5). Na sua opinião, algum deles foi o grande destaque do jogo ou outro jogador brilhou mais? Avalie o desempenho dos jogadores:

➡️ Gol perdido em Vasco x Fluminense choca torcedores: 'Sozinho'

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
📲 Tudo sobre o Fluminense agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flu

continua após a publicidade

Vasco x Fluminense: como foi o jogo?

Primeiro morno

Primeiro tempo de muitos erros por parte das duas equipes, principalmente nas construções ofensivas, o que gerou 45 minutos com poucas chances claras de gol. Os 10 primeiros minutos foram de domínio do Vasco, mas sem levar grande perigo ao gol de Fábio. Depois as equipes se alternaram bastante em quem estava melhor, mas as melhores chances da primeira etapa foram do Fluminense.

Equipes desperdiçam chances

No segundo tempo, as duas equipes criaram boas oportunidades para abrir o placar. Pelo lado do Fluminense, Cannobio finalizou para fora e John Kennedy parou em grande defesa de Léo Jardim. Já a melhor chance do Vasco saiu dos pés — ou melhor, da cabeça — de Tchê Tchê, que apareceu livre na área, mas cabeceou para fora. Com o empate sem gols, a decisão da vaga ficou para a próxima quarta-feira (5).

continua após a publicidade
Savarino tenta se livrar da marcação de Ramon Rique e Jair no clássico entre Fluminense e Vasco
Savarino tenta se livrar da marcação de Ramon Rique e Jair no clássico entre Fluminense e Vasco pela Copa do Brasil (Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C.)

🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições!

Tudo sobre
Sugerida para você!
Lyanco em Atlético x Juventude na Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Futebol Nacional

Dê suas notas: avalie as atuações em Atlético-MG x Juventude

Há 8 minutos
Igor Rabello em ação pelo Fluminense contra o Vasco

Fluminense

Igor Rabello analisa falta de oportunidades no Fluminense: 'Me prejudicou'

Há 12 minutos
Disputa em Atético x Juventude (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)

Futebol Nacional

Atlético faz jogo apagado e fica no empate com o Juventude na Copa do Brasil

Há 22 minutos
Victor Gabriel, Internacional

Internacional

STJD concede efeito suspensivo a Victor Gabriel, do Inter

Há 36 minutos
Pedro Emanuel em Vasco x Fluminense pela Copa do Brasil de 2026

Vasco

Pedro Emanuel valoriza atuação do Vasco contra Fluminense: 'Orgulho'

Há 1 hora
Ramon Abatti Abel apitou o jogo de ida entre Vasco e Fluminense na Copa do Brasil

Fora de Campo

Fala de Canobbio sobre Ramon Abatti Abel viraliza: 'Assustador'

Há 1 hora
Mais LANCE!
Lucca em ação pelo São Paulo pela Sul-Americana

Lucca, do São Paulo, sofre acidente de carro após jogo-treino

Ramon Abatti Abel apitou o jogo de ida entre Vasco e Fluminense na Copa do Brasil

Ramon Abatti Abel vira assunto em Vasco x Fluminense: 'Está claro'

Jogadores de Vasco e Fluminense disputam bola duante clássico

Vasco e Fluminense ficam no empate e deixam decisão para quarta-feira

Santiago Sosa comemora gol com o Racing

Em negociação com Vasco, Sosa fica fora de jogo do Racing

Ramon Rique em ação com a bola durante Vasco e Fluminense

Atuação de Ramon Rique em Vasco x Fluminense repercute: 'Sentiu'

Atlético x Juventude arena mrv (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético está escalado para enfrentar o Juventude na Copa do Brasil

Paulo Henrique e Guga se encaram durante Vasco x Fluminense

Discussão em Vasco x Fluminense viraliza: 'Já expulsaram por menos'

Ninho do Urubu, CT do Flamengo, terá um miniestádio (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Balanço do Flamengo revela déficit e maior investimento da história

Arbitragem de Andrés Rojas foi criticada após Flamengo x Estudiantes (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

Flamengo publica nota oficial e faz duras críticas à arbitragem no Brasil

Zubeldia durante duelo entre Fluminense e Bahia

Zubeldía define escalação do Fluminense contra o Vasco

Pedro Emanuel em Vasco x Mirassol

Pedro Emanuel define Vasco com modificações para enfrentar o Fluminense

Almada comemora gol pela seleção argentina

Flamengo espera resposta de Almada e define prazo para negociação

Mauricio em atuação no jogo do Palmeiras contra o Vitória

Palmeiras se pronuncia após denúncia contra Mauricio: 'Para que serve o árbitro?'