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Vasco treina com foco na decisão contra o Fluminense pela Copa do Brasil

Elenco realizou atividades de força, performance e condicionamento físico

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 16:48
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O Vasco divulgou, nesta segunda-feira (3), os bastidores da atividade realizada no CT Moacyr Barbosa, mostrando a preparação do elenco para o confronto decisivo diante do Fluminense, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O vídeo destaca parte do trabalho comandado pela comissão técnica às vésperas do clássico.

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As imagens começam com os jogadores realizando exercícios de força na academia. Na sequência, o elenco vai ao gramado do CT Moacyr Barbosa, onde participa de atividades voltadas para performance, condicionamento físico e ajustes visando o jogo de volta contra o Fluminense.

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A preparação acontece após o empate sem gols entre Vasco e Fluminense no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Com a igualdade no placar, a decisão da vaga ficou totalmente aberta para a partida de volta no Maracanã.

Vasco e Fluminense voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Quem vencer garante classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

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A partida ficará a cargo de Wilton Pereira Sampaio (GO). Ele será auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO). O responsável pelo VAR será Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

Torcida do Vasco no Maracanã contra o Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil
Torcida do Vasco no Maracanã contra o Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)
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