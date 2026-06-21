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Vasco aproveita pausa da Copa do Mundo para recuperar o gramado de São Januário

Estado do campo foi criticado no primeiro semestre do ano

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 15:34
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Gramado de São Januário sofreu críticas antes da parada da Copa do Mundo (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Gramado de São Januário sofreu críticas antes da parada da Copa do Mundo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O gramado de São Januário passa por um processo intensivo de recuperação durante a pausa no calendário. O trabalho é executado pela Greenleaf Gramados, empresa responsável pela manutenção do campo vascaíno, com foco em garantir melhores condições para a sequência da temporada.

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    Segundo apuração do Lance!, a equipe de manutenção intensificará os procedimentos de controle do thatch — acúmulo de material orgânico seco que influencia diretamente na densidade do gramado — além da aplicação de areia para promover a descompactação do solo. O objetivo é aumentar a consistência do campo e proporcionar uma superfície mais estável para a realização das partidas.

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    Durante o período sem jogos em São Januário, o Vasco também realiza ajustes técnicos e correções estruturais para melhorar a uniformidade do gramado, corrigir falhas pontuais e aprimorar o controle da altura da grama.

    São Januário antes do jogo entre Vasco e Volta Redonda pelo Carioca (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

    Outra medida importante é o plantio da grama de inverno, pensado especialmente para manter a qualidade do campo ao longo do segundo semestre, período em que as condições climáticas exigem maior atenção da equipe de manutenção.

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    Até o momento, o clube realizou apenas a troca da capa vegetativa, ou seja, da grama. No entanto, a futura reforma do estádio prevê uma modernização completa do sistema do campo.

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    O Vasco voltará a atuar em São Januário no dia 26 de julho, quando recebe o Mirassol pela 20ª rodada do Brasileirão.

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