Vasco reencontra Olimpia com histórico que remete a glória paraguaia

Mais de 36 anos após o primeiro confronto entre as equipes, o Vasco volta a enfrentar o Olimpia, do Paraguai, nesta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), em São Januário, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. O confronto carrega um histórico curto, porém simbólico, especialmente para os paraguaios, já que os encontros oficiais entre os clubes ocorreram justamente na campanha vitoriosa do Olimpia na Libertadores de 1990.

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Naquela edição, Vasco e Olimpia integraram o Grupo 5 e se enfrentaram duas vezes. No primeiro duelo, em Assunção, os donos da casa venceram por 2 a 1, de virada, diante de mais de 36 mil torcedores. O time carioca saiu na frente com Tita, mas sofreu a reação com gols de Gabriel González e Adriano Samaniego, que terminaria como artilheiro do torneio.

No jogo de volta, em São Januário, o Vasco deu o troco sob o comando de Zagallo. Com gol de Sorato ainda no primeiro tempo, a equipe cruz-maltina venceu por 1 a 0. Ambas avançaram na competição, mas tiveram destinos distintos: o Vasco foi eliminado nas quartas de final pelo Atlético Nacional, enquanto o Olimpia seguiu firme até conquistar o título continental.

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Vasco x Olimpia fizeram partida festiva em 1992

O reencontro mais recente entre as equipes aconteceu em 1992, também em São Januário, mas em caráter amistoso. A partida teve clima de celebração para o Vasco, que havia conquistado o Campeonato Carioca de forma invicta dias antes, em empate com o Flamengo.

A equipe carioca contava com nomes consagrados como Roberto Dinamite, Edmundo e Geovani. Do lado paraguaio, o destaque era o goleiro argentino Sergio Goycochea, vice-campeão da Copa do Mundo de 1990. Antes da bola rolar, os jogadores do Olimpia homenagearam os vascaínos com faixas pelo título estadual.

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Vasco e Olimpia se enfrentaram em São Januário em 1992 (Foto: Reprodução)

Em campo, o jogo também teve momentos marcantes. O volante Alê abriu o placar com um belo gol de calcanhar, após jogada envolvendo Roberto Dinamite e Edmundo. No entanto, o Olimpia empatou na segunda etapa com Caballero, fechando o placar em 1 a 1.

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