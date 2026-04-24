O Vasco já começa a se movimentar nos bastidores para segurar um de seus principais destaques na temporada. O atacante Andrés Gómez vem chamando atenção de clubes do exterior após boas atuações, mas a diretoria Cruz-Maltina tem uma estratégia definida para manter o jogador em São Januário.

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De acordo com o "ge", a ideia do clube é valorizar o atleta e resistir às investidas neste momento, entendendo que ele ainda pode ser mais importante ao longo da temporada — tanto no aspecto esportivo quanto em uma eventual negociação futura.

Internamente, o Vasco avalia que Gómez tem potencial para render muito acima do valor investido. Em janeiro deste ano, o clube oficializou a compra em definitivo do colombiano por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões).

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Desde que chegou a São Januário, Andrés Gómez rapidamente se consolidou como uma das peças mais relevantes do elenco. A eventual saída neste momento é vista como um risco esportivo, especialmente em um período de reformulação, após despedidas recentes de nomes como Vegetti, Rayan e Coutinho.

Bom momento e possível convocação

Além do interesse do mercado internacional, o bom momento de Gómez também começa a gerar repercussão fora do clube. O atacante passou a ser observado pela seleção da Colômbia e pode aparecer como surpresa em uma próxima convocação visando a Copa do Mundo. O desempenho consistente com a camisa vascaína fortalece essa possibilidade.

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Desde sua chegada, o atacante ganhou espaço e se tornou peça importante no setor ofensivo, figurando entre os jogadores mais participativos da equipe em campo.

Quando foi apresentado ao Vasco, em agosto de 2025, Gómez comentou sobre o desejo de retornar ao futebol europeu em algum momento da carreira, citando inclusive outros colombianos que trilharam esse caminho após passagem pelo Brasil.

Andrés Gómez chegou ao Vasco em agosto de 2025 (Foto: Divulgação/Vasco)

— Sinto que aqui no Brasil o futebol é mais vistoso de onde eu estava. Eu gosto muito da liga, porque recentemente jogadores colombianos como Jhon Arias e Richard Ríos tem saído para os principais clubes europeus. Eu espero que esse seja meu destino, mas antes tenho que trabalhar — Disse o jogador.

O Vasco, por sua vez, segue atento ao mercado, mas sem pressa para abrir mão de um jogador que, além de decisivo, pode se valorizar ainda mais caso confirme a expectativa de chegar à seleção colombiana.

📊 Números de Andrés Gómez pelo Vasco da Gama

43 jogos

34 como titular

4 gols

11 assistências

213 minutos para participar de gol

11 grandes chances criadas

O que vem por ai no Vasco?

O Vasco volta a campo no próximo domingo (26), às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe chega embalada após vitória por 2 a 0 sobre o Paysandu, fora de casa, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

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