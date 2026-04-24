Vasco quer segurar Andrés Gómez e prepara estratégia para evitar saída do atacante
Colombiano é um dos principais nomes do Vasco na temporada
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O Vasco já começa a se movimentar nos bastidores para segurar um de seus principais destaques na temporada. O atacante Andrés Gómez vem chamando atenção de clubes do exterior após boas atuações, mas a diretoria Cruz-Maltina tem uma estratégia definida para manter o jogador em São Januário.
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De acordo com o "ge", a ideia do clube é valorizar o atleta e resistir às investidas neste momento, entendendo que ele ainda pode ser mais importante ao longo da temporada — tanto no aspecto esportivo quanto em uma eventual negociação futura.
Internamente, o Vasco avalia que Gómez tem potencial para render muito acima do valor investido. Em janeiro deste ano, o clube oficializou a compra em definitivo do colombiano por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões).
Desde que chegou a São Januário, Andrés Gómez rapidamente se consolidou como uma das peças mais relevantes do elenco. A eventual saída neste momento é vista como um risco esportivo, especialmente em um período de reformulação, após despedidas recentes de nomes como Vegetti, Rayan e Coutinho.
Bom momento e possível convocação
Além do interesse do mercado internacional, o bom momento de Gómez também começa a gerar repercussão fora do clube. O atacante passou a ser observado pela seleção da Colômbia e pode aparecer como surpresa em uma próxima convocação visando a Copa do Mundo. O desempenho consistente com a camisa vascaína fortalece essa possibilidade.
Desde sua chegada, o atacante ganhou espaço e se tornou peça importante no setor ofensivo, figurando entre os jogadores mais participativos da equipe em campo.
Quando foi apresentado ao Vasco, em agosto de 2025, Gómez comentou sobre o desejo de retornar ao futebol europeu em algum momento da carreira, citando inclusive outros colombianos que trilharam esse caminho após passagem pelo Brasil.
— Sinto que aqui no Brasil o futebol é mais vistoso de onde eu estava. Eu gosto muito da liga, porque recentemente jogadores colombianos como Jhon Arias e Richard Ríos tem saído para os principais clubes europeus. Eu espero que esse seja meu destino, mas antes tenho que trabalhar — Disse o jogador.
O Vasco, por sua vez, segue atento ao mercado, mas sem pressa para abrir mão de um jogador que, além de decisivo, pode se valorizar ainda mais caso confirme a expectativa de chegar à seleção colombiana.
📊 Números de Andrés Gómez pelo Vasco da Gama
43 jogos
34 como titular
4 gols
11 assistências
213 minutos para participar de gol
11 grandes chances criadas
O que vem por ai no Vasco?
O Vasco volta a campo no próximo domingo (26), às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe chega embalada após vitória por 2 a 0 sobre o Paysandu, fora de casa, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.
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