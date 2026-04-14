Vasco prepara noite especial em São Januário para homenagear Roberto Dinamite

O Vasco prepara uma noite marcada por emoção e memória para celebrar o legado de Roberto Dinamite, maior ídolo da história do clube. No próximo sábado (18), na partida contra o São Paulo, em São Januário, o Cruz-Maltino realizará uma série de homenagens ao eterno camisa 10, que faleceu em 8 de janeiro de 2023 e completaria 72 anos na última segunda-feira (13).

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A iniciativa tem como objetivo relembrar a trajetória histórica de Dinamite, marcada por gols decisivos, recordes e uma relação única com a torcida vascaína. Maior artilheiro da história do clube, o ex-atacante também é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Gigante da Colina (1110), consolidando um legado que atravessa gerações.

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Vasco prepara homenagem para Dinamite (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

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A programação especial contará com ações nas redes sociais oficiais, conteúdos exclusivos exibidos nos telões de São Januário e homenagens no gramado antes do início da partida. O evento também terá a presença de familiares do ídolo, tornando o momento ainda mais simbólico para torcedores e envolvidos.

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Mais do que uma celebração, a noite será uma oportunidade para a torcida retribuir o carinho a quem ajudou a construir uma das histórias mais marcantes do futebol brasileiro. Em casa, o Vasco busca transformar a homenagem em combustível dentro de campo, unindo passado e presente em uma data de forte significado.

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