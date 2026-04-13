Vasco deve poupar novamente na Sul-Americana; veja a provável escalação

O Vasco recebe o Audax Italiano nesta terça-feira (14), às 21h (de Brasília), em São Januário, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Assim como na estreia, a tendência é que o técnico Renato Gaúcho opte por uma equipe alternativa, mantendo o planejamento de preservação física do elenco em meio à maratona de jogos.

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➡️ Vasco x Audax Italiano: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pel Sul-Americana

Ao contrário do primeiro compromisso na competição, quando os titulares sequer viajaram com a delegação, desta vez alguns jogadores considerados principais podem aparecer entre os relacionados e até iniciar a partida. A definição, no entanto, ficou condicionada a avaliações físicas realizadas no CT nesta segunda-feira (13), que vão orientar a comissão técnica sobre as melhores escolhas para o confronto.

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Internamente, o Vasco trata o Campeonato Brasileiro como prioridade neste momento da temporada. Com um calendário apertado, o clube busca equilibrar o desempenho nas competições e evitar desgaste excessivo, já projetando o duelo contra o São Paulo, marcado para sábado (19), novament em São Januário.

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Diante desse cenário, a provável escalação do Vasco para enfrentar o Audax Italiano conta com: Fuzato Léo Jardim); Puma Rodríguez, Saldivia, Lucas Freitas (Robert Renan) e Lucas Piton; Hugo Moura, JP e Matheus França; Nuno Moreira, Adson e Brenner (Spinelli).

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Adson durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

➡️ Do vídeo de uma câmera à descoberta pelo neto de Garrincha: a trajetória de JP no Vasco

A rotação do elenco segue como estratégia central para o Cruz-Maltino tentar somar pontos na Sul-Americana sem atrapalhar o desempenho no Brasileirão, principal objetivo do clube na temporada de 2026.

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