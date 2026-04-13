Vasco x Audax Italiano: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pel Sul-Americana

O Vasco recebe nesta-terça-feira (14) o Audax Italiano, do Chile, 21h (de Brasília), pela 2ª rodada do Sul-Americana. A partida terá transmissão exclusiva pela Paramount+.

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Ficha do jogo VAS AUD 2ª RODADA Copa Sul-Americana Data e Hora terça-feira, 14 de abril de 2026 Local São Januário Árbitro Hernan Heras (URU) Assistentes Agustin Berisso (URU) e Andres Nievas (URU) Var Diego Dunajec (URU) Onde assistir

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Como chegam Vasco e Audax Italiano para o confronto?

O Gigante da Colina tenta reencontrar o caminho das vitórias na temporada. Depois de um ótimo começo sob o comando de Renato Gaúchio, o Cruz-Maltino não vence desde o triunfo sobre o Grêmio, em São Januário, no dia 22 de março. Desde então, a equipe soma quatro partidas sem vencer, com três empates e uma derrota. Diante da maratona de jogos neste mês de abril, o técnico deve manter a estratégia de rodar o elenco e dar mais oportunidades aos jogadores reservas.

Já o Audax Italiano chega pressionado após ser derrotado por 2 a 0 em casa pelo Olimpia, na estreia da competição. Se o Vasco vive um jejum incômodo, a fase do time chileno é ainda mais delicada. A equipe não vence desde 13 de março e acumula três derrotas consecutivas desde então. No campeonato nacional, a campanha também preocupa: o clube ocupa apenas a 13ª colocação, com 10 pontos conquistados em nove jogos.

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Franco Troyansky, atacante do Audax Italiano, durante a partida de estreia contra o Olímpia (Foto: Rodrigo Arangua/AFP)

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✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X AUDAX ITALIANO

SUL-AMERICANA - 2ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 14 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: São Januário

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro: Hernan Heras (URU)

🚩 Assistentes: Agustin Berisso (URU) e Andres Nievas (URU)

🖥️ VAR: Diego Dunajec (URU)

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Provável escalação do Vasco

Daniel Fuzato; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Walace Falcão; Hugo Moura, JP e Matheus França; Nuno Moreira, Marino Hinestroza e Spinelli. (Técnico: Renato Gaúcho)

Provável escalação do Audax Italiano

Ahumada; Rebolledo, Ferrario, Ortiz, Piña e Matus; Collao, Mateos e Aedo; Troyansky e Chiaverano (Técnico: Gustavo Lema)