O Vasco recebe nesta terça-feira (14), às 21h (de Brasília), o Audax Italiano, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O time chileno atravessa um momento delicado na temporada e não vence há um mês — o último triunfo foi em 13 de março, diante do Club Social y de Deportes Concepción, por 3 a 0, pelo campeonato nacional. Desde então, a equipe soma três derrotas, incluindo o revés por 2 a 0 para o Olimpia na estreia da competição continental na última semana.

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Em 2026, o time comandado por Gustavo Lema disputou 14 partidas, com seis vitórias, um empate e sete derrotas. No Campeonato Chileno, a campanha também preocupa: são apenas nove pontos conquistados em 10 jogos, o que coloca a equipe na 13ª posição entre os 16 participantes.

Os principais destaques individuais da temporada são os atacantes Franco Troyansky e Giovani Chiaverano, ambos com quatro gols marcados no ano e responsáveis por boa parte da produção ofensiva do time.

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Franco Troyansky, atacante do Audax Italiano, durante a partida de estreia contra o Olímpia (Foto: Rodrigo Arangua/AFP)

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Já no Brasil, a delegação chilena chegou ao Rio de Janeiro e realizou, nesta segunda-feira (13), um treinamento no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, finalizando a preparação para o duelo contra o Vasco.

Jogadores do Audax Italiano em treino no Ninho do Urubu (Foto: Divulgação/Audax Italiano)

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