Vasco negocia contratação de treinador português Especialista em sistemas defensivos sólidos, treinador de 45 anos está livre no mercado

O Vasco negocia a contratação do técnico português Vasco Matos para assumir o comando da equipe após a saída de Renato Gaúcho. A diretoria cruz-maltina trabalha para concluir o acordo ainda nesta semana e pretende contar com o aval do treinador na definição dos próximos reforços do elenco. A informação foi dada inicalmente pela página Danteskoo e confirmada pelo Lance!.

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Curiosamente, o possível novo comandante tem o mesmo nome do clube carioca. Vasco Matos está sem equipe desde janeiro, quando deixou o Santa Clara, de Portugal. Sua saída ocorreu após uma sequência de oito partidas sem vitória, período que durou cerca de um mês e meio entre final de 2025 e começo de 2026.

Aos 45 anos, o treinador construiu toda a sua carreira em Portugal. Antes de comandar o Santa Clara, passou por clubes como Alverca e Vilafranquense. Foi justamente no Santa Clara que alcançou o maior destaque de sua trajetória profissional.

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Na temporada 2023/24, Vasco Matos conduziu o clube ao título da Segunda Liga Portuguesa e ao retorno à elite do futebol nacional. A campanha chamou atenção pela consistência defensiva: a equipe sofreu apenas 19 gols ao longo da competição, um dos melhores desempenhos do futebol português naquele ano.

O treinador esteve próximo de acertar com o Botafogo em 2025. Na ocasião, chegou a ser apontado como favorito para assumir o comando alvinegro, mas as negociações não foram concluídas devido a questões relacionadas à licença de treinador, exigida para determinadas competições internacionais. O clube acabou anunciando Renato Paiva em fevereiro daquele ano.

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Qual o estilo de jogo de Vasco Matos?

Vasco Matos é conhecido por montar equipes organizadas defensivamente e competitivas sem a posse de bola. Seu esquema preferido é o 3-4-3, modelo utilizado com frequência no Santa Clara, embora também possa variar para o 5-4-1 ou até mesmo para um 4-3-3, com um dos volantes caindo entre os zagueiros para ajudar na saída de bola.

No ataque, seus times costumam ser verticais, buscando acelerar as transições e explorar os espaços deixados pelas linhas defensivas adversárias. Por isso, a presença de um centroavante móvel, capaz de atacar a profundidade, é considerada fundamental.

Vasco Matos durante coletiva do Santa Clara (Foto: Reprodução)

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Quando tem a posse, a equipe procura atrair o adversário para seu campo defensivo antes de acelerar as jogadas em direção ao gol. Sem a bola, o comportamento é diferente: o time tende a atuar em bloco mais baixo, compacto e organizado, convidando o adversário a avançar para explorar os contra-ataques.

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Uma das principais críticas ao treinador está relacionada à produção ofensiva. Em 106 partidas no comando do Santa Clara, sua equipe marcou 135 gols, média de 1,27 por jogo. Em contrapartida, o desempenho defensivo foi o grande destaque, com média inferior a um gol sofrido por partida: apenas 0,98.

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