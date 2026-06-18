Vasco demite o técnico Renato Gaúcho
Treinador deixa o comando da equipe pouco mais de três meses após assumi-lo
O Vasco anunciou na noite desta quinta-feira (18) a demissão do técnico Renato Gaúcho. Segundo a nota divulgada pelo clube, a decisão foi tomada em comum acordo. O contrato não previa multa em caso de rescisão. O elenco profissional se reapresenta das férias na próxima segunda-feira (22).
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Renato assumiu a equipe em março deste ano e esteve à frente do time em 18 partidas, com sete vitórias, cinco empates e seis derrotas. Esta foi a terceira passagem do ex-jogador no comando do Cruz-Maltino; ele já havia treinado a equipe entre 2005 e 2007 e outra vez em 2008.
Confira a nota oficial do Vasco sobre a demissão de Renato Gaúcho
"O Vasco da Gama informa que Renato Gaúcho não é mais o treinador da equipe profissional.
A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes.
O Vasco agradece ao técnico e sua comissão pelos serviços prestados durante sua terceira passagem pelo clube e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras."
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