Vasco demite o técnico Renato Gaúcho Treinador deixa o comando da equipe pouco mais de três meses após assumi-lo

O Vasco anunciou na noite desta quinta-feira (18) a demissão do técnico Renato Gaúcho. Segundo a nota divulgada pelo clube, a decisão foi tomada em comum acordo. O contrato não previa multa em caso de rescisão. O elenco profissional se reapresenta das férias na próxima segunda-feira (22).

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Renato assumiu a equipe em março deste ano e esteve à frente do time em 18 partidas, com sete vitórias, cinco empates e seis derrotas. Esta foi a terceira passagem do ex-jogador no comando do Cruz-Maltino; ele já havia treinado a equipe entre 2005 e 2007 e outra vez em 2008.

Confira a nota oficial do Vasco sobre a demissão de Renato Gaúcho

"O Vasco da Gama informa que Renato Gaúcho não é mais o treinador da equipe profissional.

A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes.

O Vasco agradece ao técnico e sua comissão pelos serviços prestados durante sua terceira passagem pelo clube e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras."

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Renato Gaúcho na partida entre Vasco e Remo, pelo Campeonato Brasileiro de 2026 (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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