O técnico português Vasco Matos disse neste sábado (22) que a desistência em se transferir para o Botafogo e permanecer no Santa Clara, atualmente na 5ª colocação do Campeonato Português, foi “uma decisão muito acertada”. Vasco Matos chegou a ter um acordo encaminhado com o clube carioca, mas na quarta-feira (19) acabou renovando com o Santa Clara até junho de 2027.

O treinador falou sobre a negociação durante entrevista coletiva realizada na véspera do jogo com o Estrela Amadora, confronto que acontece neste domingo, às 12h30 (de Brasília) pela 23ª rodada da Liga de Portugal.

— Foi um processo transparente. Todos que estavam envolvidos no processo sabem o que se passou. Por isso, foi uma decisão, na minha opinião, muito acertada. Seguimos o nosso trabalho. Foi uma decisão que tomamos. Foco total no nosso trabalho, muito concentrados e muito felizes com o desfecho — sustentou Vasco Matos.

O treinador não falou sobre o que levou à desistência de se transferir para o Botafogo. Ao longo da semana, pessoas próximas ao português alegaram que Vasco Matos não se sentiu seguro quanto às condições de trabalho que teria no Rio. No clube carioca, porém, fala-se que o técnico omitiu informações sobre sua licença de trabalho: ele tem a Licença A da Uefa, um nível abaixo da Licença PRO. E, para poder treinar da Libertadores, a Conmebol exige a certificação mais alta.

Vasco Matos fala em 'compromisso' após negociar com Botafogo

Neste sábado, Vasco Matos falou sobre a novela na negociação com o Botafogo e insistiu que a renovação com o Santa Clara foi a decisão certa.

— Era um assunto que já se prolongava e que já se vinha falando há tanto tempo... Somos homens. Sabemos que tudo pode acontecer no futebol. Mas, acima de tudo, também sabemos que temos um grande compromisso aqui dentro. Sempre tivemos e vamos continuar a ter — disse o técnico português.

— Criamos aqui dentro um vínculo muito forte. Para muita gente podia não fazer sentido, mas para mim faz muito sentido continuar aqui (no Santa Clara) e fortalecer o nosso trabalho — finalizou Vasco Matos, encerrando o assunto Botafogo.