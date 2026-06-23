Vasco não vai ter reforços disponíveis no retorno do Brasileirão Cruz-Maltino volta aos gramados no dia 16 de julho contra o Vitória, pelo Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da retomada do Campeonato Brasileiro. O Vasco volta a campo no dia 16 de julho, às 19h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão. Mesmo com a final da Copa do Mundo marcada para o dia 19 de julho, a entidade optou por reiniciar parte das partidas da competição nacional antes do encerramento do torneio internacional.

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Com isso, o Vasco não vai contar com reforços contratados na próxima janela de transferências para a partida diante da equipe baiana. O período de inscrições do mercado do meio do ano no futebol brasileiro acontecerá entre os dias 20 de julho e 11 de setembro de 2026, quatro dias após o compromisso válido pelo Brasileirão.

Até o momento, o único jogador já garantido pelo Cruz-Maltino para o segundo semestre é o lateral-esquerdo Paulinho, ex-América-MG. O atleta assinou um pré-contrato com o clube, já está no Rio de Janeiro e deve se integrar aos treinamentos ainda nesta semana. O restante do elenco retomou as atividades na última segunda-feira (22), dando início à preparação para a sequência da temporada.

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Paulinho é o primeiro reforço do Vasco para janela do meio do ano (Foto: Reprodução)

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Outro nome que está próximo de reforçar a equipe é o volante Nelson Deossa, do Real Betis, da Espanha. As negociações estão encaminhadas, mas a tendência é que a conclusão do negócio aconteça apenas após a definição do novo treinador vascaíno.

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Neste cenário, o Cruz-Maltino mantém conversas com o técnico português Vasco Matos, que está livre no mercado desde sua saída do Santa Clara no início deste ano. As negociações avançaram nos últimos dias, e há possibilidade de que um acordo possa ser sacramentado ainda nesta semana.

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Prioridades do Vasco nesta janela

Internamente, a diretoria estabeleceu prioridades claras para a janela de transferências. O principal objetivo é a contratação de um volante para atuar ao lado de Thiago Mendes, além da chegada de um zagueiro destro com boa presença no jogo aéreo. Outras posições também poderão ser reforçadas de acordo com oportunidades que surgirem no mercado.

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