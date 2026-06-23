logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Vasco não vai ter reforços disponíveis no retorno do Brasileirão

Cruz-Maltino volta aos gramados no dia 16 de julho contra o Vitória, pelo Brasileirão

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 14:21
Favorite o Lance! no Google
Admar Lopes em coletiva no CT Moacyr Barbosa
Admar Lopes em coletiva no CT Moacyr Barbosa (Foto: Reprodução/TV Vasco)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da retomada do Campeonato Brasileiro. O Vasco volta a campo no dia 16 de julho, às 19h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão. Mesmo com a final da Copa do Mundo marcada para o dia 19 de julho, a entidade optou por reiniciar parte das partidas da competição nacional antes do encerramento do torneio internacional.

continua após a publicidade
  • Suárez - Coletiva Uruguai

    Suárez abre o jogo sobre Uruguai na Copa: ‘Devastados’

    Copa do Mundo
    Há 14 horas
  • Vasco Matos, técnico do Santa Clara, durante entrevista coletiva

    Vasco negocia contratação de treinador português

    Vasco
    Há 5 horas
  • Corinthians enfrenta o Internacional pela Copa do Brasil (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

    Corinthians x Inter: veja datas, horários, locais e transmissões das oitavas da Copa do Brasil

    Corinthians
    Há 14 horas

    • ➡️ Vasco avança por acordo com Marcos Lamacchia; veja os próximos passos da negociação

    Com isso, o Vasco não vai contar com reforços contratados na próxima janela de transferências para a partida diante da equipe baiana. O período de inscrições do mercado do meio do ano no futebol brasileiro acontecerá entre os dias 20 de julho e 11 de setembro de 2026, quatro dias após o compromisso válido pelo Brasileirão.

    Até o momento, o único jogador já garantido pelo Cruz-Maltino para o segundo semestre é o lateral-esquerdo Paulinho, ex-América-MG. O atleta assinou um pré-contrato com o clube, já está no Rio de Janeiro e deve se integrar aos treinamentos ainda nesta semana. O restante do elenco retomou as atividades na última segunda-feira (22), dando início à preparação para a sequência da temporada.

    continua após a publicidade
    Lateral-esquerdo Paulinho em campo pelo América-MG
    Paulinho é o primeiro reforço do Vasco para janela do meio do ano (Foto: Reprodução)

    ➡️ Aposte em partidas do Vasco no Brasileirão!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Outro nome que está próximo de reforçar a equipe é o volante Nelson Deossa, do Real Betis, da Espanha. As negociações estão encaminhadas, mas a tendência é que a conclusão do negócio aconteça apenas após a definição do novo treinador vascaíno.

    continua após a publicidade

    Neste cenário, o Cruz-Maltino mantém conversas com o técnico português Vasco Matos, que está livre no mercado desde sua saída do Santa Clara no início deste ano. As negociações avançaram nos últimos dias, e há possibilidade de que um acordo possa ser sacramentado ainda nesta semana.

    ➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

    Prioridades do Vasco nesta janela

    Internamente, a diretoria estabeleceu prioridades claras para a janela de transferências. O principal objetivo é a contratação de um volante para atuar ao lado de Thiago Mendes, além da chegada de um zagueiro destro com boa presença no jogo aéreo. Outras posições também poderão ser reforçadas de acordo com oportunidades que surgirem no mercado.

    Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Pedrinho está à frente do futebol do Vasco por decisão liminar
    VascoVasco avança por acordo com Marcos Lamacchia; veja os próximos passos da negociaçãoHá 3 horas
    Vasco Matos, técnico do Santa Clara, durante entrevista coletiva
    VascoVasco negocia contratação de treinador portuguêsHá 5 horas
    Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
    BrasileirãoCom novo modelo de horários e jogos durante a Copa, CBF divulga tabela do BrasileirãoHá 17 horas
    Nelson Deossa na partida do Real Betis
    VascoVasco se aproxima da contratação de Nelson DeossaHá 21 horas
    Fred Luz ex-CEO do Corinthinas
    VascoVasco anuncia saída de Carlos Amodeo e oficializa Fred Luz como novo CEO da SAFHá 1 dia
    VascoVasco retoma os treinos com missão de reagir no Brasileirão e avançar em reestruturaçãoHá 1 dia

    Mais LANCE!

    Pedrinho está à frente do futebol do Vasco por decisão liminar
    Rivais reagem a possível contratação do Vasco: 'Boto vai deixar?'
    Vasco aproveita pausa da Copa do Mundo para recuperar o gramado de São Januário
    Técnico Renato Gaúcho é flagrado em praia do Rio de Janeiro após saída do Vasco
    Desgaste com elenco e críticas da torcida: os motivos da saída de Renato Gaúcho do Vasco
    Rayan é o sexto jogador mais novo a jogar uma Copa do Mundo. (Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Atuação de Rayan em Brasil x Haiti divide opiniões: 'Com todo respeito'
    Rayan foi entrevistado por Romário depois de Brasil x Haiti (Foto: Reprodução CazéTV)
    A Romário, Rayan revela nervosismo antes de estreia na Copa: 'Perna tremendo'
    Cria da base do Vasco marca gol em Copa do Mundo na partida entre Turquia e Paraguai
    Matheus Cunha foi autor de 2 gols de 3 da Seleção Brasileira sobre o Haiti. (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Qual time do coração de Matheus Cunha, destaque de Brasil x Haiti?
    Rayan e Endrick entram para lista histórica da Seleção Brasileira em Copas do Mundo
    Nelson Deossa - Real Betis
    Vasco tem interesse na contratação de meia do Real Betis
    Renato Gaúcho se pronuncia após saída do Vasco: 'O futebol é assim mesmo'
    spinelli vasco
    De Rojas a Marino: o raio-x dos reforços contratados pelo Vasco em 2026
    Vasco pode enfrentar jogador da Copa do Mundo que virou fenômeno nas redes; entenda