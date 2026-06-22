Corinthians x Inter: veja datas, horários, locais e transmissões das oitavas da Copa do Brasil CBF detalha a tabela da fase eliminatória da competição

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta segunda-feira (22), a tabela detalhada das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. O Corinthians enfrenta o Internacional nesta fase da competição.

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O jogo de ida será no dia 2 de agosto, às 19h30, no Beira-Rio, com mando do Internacional. Já a partida de volta está marcada para o dia 6 de agosto, às 20h, na Neo Química Arena, com mando do Corinthians. Os dois jogos terão transmissão da Amazon Prime Video.

Atual campeão do torneio, o Corinthians avançou às oitavas após eliminar o Barra com duas vitórias por 1 a 0. Já o Internacional despachou o Athletic-MG também com dois triunfos: venceu por 2 a 1 em Minas Gerais e depois confirmou a classificação no Beira-Rio ao ganhar por 3 a 2.

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Veja abaixo a tabela completa da Copa do Brasil

Jogos de ida

Sábado (1º de agosto)

17h30 – Vasco x Fluminense, no Maracanã

19h30 – Atlético-MG x Juventude, na Arena MRV

21h – Santos x Remo, na Vila Belmiro

Domingo (2 de agosto)

16h – Palmeiras x Fortaleza, no Allianz Parque 18h – Mirassol x Grêmio, no Maião 18h30 – Chapecoense x Cruzeiro, na Arena Condá 19h30 – Internacional x Corinthians, no Beira-Rio

Segunda-feira (3 de agosto)

21h – Athletico-PR x Vitória, na Arena da Baixada

Jogos de volta

Terça-feira (4 de agosto)

19h30 – Juventude x Atlético-MG, no Alfredo Jaconi

21h30 – Remo x Santos, no Mangueirão

Quarta-feira (5 de agosto)

19h – Cruzeiro x Chapecoense, no Mineirão 19h30 – Grêmio x Mirassol, na Arena do Grêmio 21h30 – Fluminense x Vasco, no Maracanã 21h30 – Fortaleza x Palmeiras, no Castelão

Quinta-feira (6 de agosto)

20h – Corinthians x Internacional, na Neo Química Arena

20h – Vitória x Athletico-PR, no Barradão

Internacional e Corinthians voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil após nove anos (Foto: Roberto Casimiro/Fotoarena/Folhapress)

Reencontro entre Corinthians x Internacional

As equipes voltarão a se enfrentar pela Copa do Brasil após nove anos. Em 2017, Corinthians e Internacional duelaram pela quarta fase da competição. Na ida, empate em 1 a 1 no Beira-Rio. Na volta, novo empate pelo mesmo placar. Nos pênaltis, o Colorado levou a melhor ao vencer por 4 a 3.

O histórico do confronto no torneio também traz uma lembrança positiva para o lado corintiano. Em 2009, o Corinthians superou o Internacional na final da Copa do Brasil e conquistou o título. No jogo de ida, no Pacaembu, o Timão venceu por 2 a 0, com gols de Jorge Henrique e Ronaldo.

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Na volta, empate em 2 a 2 no Beira-Rio. Jorge Henrique marcou novamente para os paulistas, enquanto André Santos fez o outro gol corintiano. Alecsandro balançou as redes duas vezes para o Internacional, resultado insuficiente para evitar a conquista alvinegra.

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