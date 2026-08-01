Vasco x Fluminense: Hulk e Pedro Emanuel ficam frente a frente anos após parceria no Porto Treinador e atacante se enfrentam neste sábado (1) nas oitavas de final da Copa do Brasil

Vasco e Fluminense entram em campo neste sábado (1), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Além da rivalidade do clássico carioca, a partida terá um reencontro especial entre dois velhos conhecidos: o técnico cruz-maltino Pedro Emanuel e o atacante Hulk, recém-contratado pelo Tricolor Carioca.

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Os dois dividiram o mesmo vestiário no Porto, de Portugal, entre 2008 e 2009. Na época, Pedro Emanuel já estava nos últimos anos da carreira como jogador, enquanto Hulk começava a ganhar espaço no futebol europeu. Mesmo com pouco tempo juntos dentro de campo, os dois chegaram a atuar lado a lado em 12 partidas.

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Em entrevista ao ge, Hulk relembrou a convivência com o ex-companheiro e contou que Pedro Emanuel já demonstrava interesse pelo caminho que seguiria após pendurar as chuteiras.

- Eu lembro que, quando cheguei ao Porto, o Pedro já estava no final de carreira, né? Ele e o Nuno Espírito Santo, que também é treinador. A gente conversava muito na sauna, e eles já faziam esses planos. Já imaginávamos que o Pedro seria treinador.

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Pedro Emanuel em Vasco x Mirassol (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

O atacante do Fluminense também destacou as qualidades do treinador do Vasco e desejou sucesso ao antigo companheiro, mas fez uma ressalva sobre o confronto pela Copa do Brasil.

- Ele é um cara que é muito inteligente, muito inteligente, muito sábio. Desejo sorte para ele, só não contra a gente (risos). Espero que a gente possa se classificar.

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A admiração de Pedro Emanuel por Hulk

A relação entre os dois também ficou marcada por uma declaração de Pedro Emanuel sobre Hulk. Durante uma entrevista ao "Resenha ESPN", em 2024, o treinador português relembrou a primeira impressão que teve ao ver o atacante treinando pelo Porto.

- Quando eu vi ele soltar a perna nos primeiros treinos, comecei a olhar e pensei: "O que é isso? Como não descobrimos isso?" Ali eu sabia que seria protagonista. E foi - completou o português.

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Hulk em campo pelo Porto (Foto: Arquivo Lance)

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A declaração mostra o impacto causado por Hulk logo nos primeiros contatos com o elenco português. O atacante rapidamente se tornou uma das principais peças do Porto e ganhou destaque no futebol europeu.

Após o empate do Vasco com o Mirassol, Pedro Emanuel foi questionado sobre o reencontro com Hulk, agora em lados opostos pela Copa do Brasil. O treinador destacou a amizade construída durante o período em que foram companheiros.

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— Era mais difícil enfrentá-lo dentro de campo, mas fora será difícil. É uma alegria rever um amigo, fiquei com uma excelente relação. Foi um excelente colega.