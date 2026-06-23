Vasco avança por acordo com Marcos Lamacchia; veja os próximos passos da negociação Memorando de entendimento, aprovação dos sócios e resolução da questão com a A-CAP

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As negociações entre o Vasco e o empresário Marcos Faria Lamacchia seguem avançando e caminham para um desfecho positivo. Desde que as conversas vieram à tona, em dezembro de 2025, as partes intensificaram os contatos e já discutem etapas que vão além do acordo de confidencialidade (NDA) assinado inicialmente.

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Filho de José Lamacchia, proprietário da Crefisa, e herdeiro da família fundadora do antigo Banco Real por parte de mãe, Marcos Lamacchia surge como o principal candidato a assumir o controle da SAF vascaína. Aos 47 anos, o empresário mantém reuniões frequentes com representantes do clube, em um processo que tem sido marcado pelo alinhamento de interesses entre ambas as partes.

O próximo passo nas negociações é a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU, na sigla em inglês). O documento tem caráter preliminar e serve para formalizar a intenção das partes de concretizar o negócio, estabelecendo diretrizes e alinhando expectativas antes da assinatura definitiva dos contratos.

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Com a formalização do memorando, existe a possibilidade de um primeiro aporte financeiro ocorrer ainda durante a atual janela de transferências. O objetivo seria fortalecer o elenco com reforços e iniciar investimentos considerados estratégicos para o futebol.

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Após a assinatura do MoU, o Vasco deverá informar oficialmente seus conselheiros sobre o andamento das tratativas. Na sequência, será convocada uma Assembleia Geral para que os sócios avaliem a proposta de venda da SAF. Caso a aprovação seja obtida, o processo seguirá para um leilão, etapa obrigatória prevista na legislação. Nessa situação, Marcos Lamacchia teria prioridade para exercer o direito de compra.

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Marcos Lamacchia (Foto: Reprodução/LinkedIn)

Outro ponto importante envolve os 31% das ações atualmente ligados à A-CAP. O caso segue em arbitragem após os desdobramentos da crise da 777 Partners. Internamente, o Vasco mantém confiança de que a Justiça reconhecerá, em algum momento, que essas ações pertencem ao clube em razão da gestão considerada temerária da antiga controladora.

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No entanto, como o processo arbitral pode se estender por um longo período, a diretoria também negocia diretamente com a A-CAP uma possível aquisição dessas ações. A medida é vista como uma forma de acelerar o processo e evitar que a indefinição jurídica atrase a entrada do novo investidor.

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Embora não exista um prazo definido para a conclusão de todas as etapas, o ambiente nos bastidores é de otimismo. Vasco e Marcos Lamacchia compartilham o objetivo de concluir a operação ainda em 2026, o que abriria caminho para novos investimentos em áreas estruturais e esportivas, ampliando a capacidade financeira do clube para os próximos anos.

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