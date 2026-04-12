Rayan, ex-Vasco, vira assunto em jornal europeu: 'Impressionando'

O atacante Rayan, revelado pelo Vasco, tornou-se um dos principais acertos do Bournemouth na temporada. Em matéria publicada pela rede britânica BBC, o brasileiro de 19 anos foi apontado como peça-chave para o clube superar a perda de sua principal referência ofensiva, Antoine Semenyo. Segundo o veículo, o desempenho do jovem na Inglaterra continua a "impressionar" na Premier League.

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Contratado por cerca de 30,3 milhões de libras (aproximadamente R$ 200 milhões), Rayan chegou ao clube com a missão de substituir Semenyo, vendido ao Brentford por uma cifra recorde. A adaptação do brasileiro foi imediata, tornando-se apenas o terceiro jogador com menos de 20 anos – categoria tratada como "adolescente" nas estatísticas inglesas – a registrar participações diretas em gols (dois gols e uma assistência) em seus três primeiros jogos no campeonato.

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Rayan marcou o gol de empate do Bournemouth sobre o Everton pela Premier League (Foto: Divulgação/Bournemouth)

A presença de Rayan no time titular coincidiu com o melhor momento do Bournemouth na competição. Desde que o jovem assumiu a vaga no setor ofensivo, a equipe não perdeu mais, alcançando uma marca de 12 partidas de invencibilidade. Na última rodada, inclusive, o ex-Vasco foi titular na vitória por 2 a 1 sobre o líder Arsenal, dentro do Emirates Stadium, atuando por 70 minutos e participando ativamente da pressão alta exercida pelo time do técnico Andoni Iraola.

Mesmo sem ter participado diretamente de gols nos últimos cinco confrontos, a análise europeia ressalta que o volume de jogo e a maturidade do atacante são diferenciais. A análise da BBC aponta que o recrutamento do clube foi cirúrgico, conseguindo um substituto sete anos mais novo e por menos da metade do valor recebido pela venda da estrela anterior.

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Rayan é peça-chave no esquema de Iraola

O estilo de jogo de Rayan tem sido fundamental para a estratégia de "futebol positivo" adotada pelo Bournemouth nesta temporada. A equipe, que figura entre os seis melhores ataques da liga, aposta na energia e na velocidade de seus jovens atacantes para sufocar os adversários.

Com o desempenho em ascensão, Rayan se coloca como um dos rostos da reformulação bem-sucedida do Bournemouth, que ocupa a sétima posição na tabela. A joia brasileira segue como titular absoluto, sendo peça indispensável para manter o espírito competitivo da equipe que, mesmo perdendo nomes importantes para gigantes como Real Madrid e PSG na última janela, continua entregando atuações de alto nível no cenário inglês.

decisivos – declarou a técnica ao ser anunciada no novo cargo.

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